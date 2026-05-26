Las dimensiones geográficas del archipiélago borincano se convierten en el ecosistema perfecto para el desarrollo de ideas y cumplimiento de protocolos científicos que compiten con los mejores talentos a nivel mundial.

De esa manera, se insertan en el trabajo de cientos de investigadores que se juntan para lograr avances en la medicina que benefician la salud humana, desde instrumentos que facilitan el diagnóstico hasta el tratamiento contra enfermedades.

Así lo resumió la doctora Dalice Piñero Cruz, profesora asociada del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, al establecer que, “la ciencia siempre ha tenido un rol principal en lo que es el tratamiento, la comprensión de las enfermedades y en el desarrollo de terapias”.

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Nacida en San Juan y producto del sistema público de enseñanza, la también directora del Centro de Resiliencia al Cambio Climático de la Universidad de Puerto Rico confesó que, aunque de pequeña se sintió atraída por las ciencias, su meta era estudiar Medicina.

A sus 46 años, Piñero Cruz repasó algunos de sus logros en el campo, los cuales dedica a su progenitora, Benedicta Cruz, quien representó un apoyo trascendental en su vida, especialmente, cuidando de su primogénito mientras completaba su doctorado en Química de la UPR en Río Piedras.

Más adelante, la científica completó tres grados posdoctorales en Francia, entre estos, en el Instituto de la Materia Condensada en Burdeos y, el Instituto de Ciencias Químicas de Rennes.

“Cada uno de los descubrimientos que hemos hecho a nivel molecular, para mí son un gran logro y lo celebro así. Pero creo que, ciertamente, el mayor de los logros es poder llevar a cabo un producto, a nivel comercial, que hayamos sintetizado en el laboratorio”, relató la otrora profesora adjunta de la Universidad de Burdeos en Francia.

Actualmente, funge como directora ejecutiva de la compañía Venus Sensors LLC y trabaja en el desarrollo de tecnología que pretende utilizar para el monitoreo de enfermedades crónicas.

“En esto han participado muchos estudiantes y maravillosos colegas que han contribuido con este descubrimiento. El poder llevar a cabo el muestreo y monitoreo de enfermedades, gracias a los sensores de gas que nosotros estamos produciendo”, reveló.

Para Piñero, “es de suma satisfacción que podamos competir a nivel mundial con la creación de nuevas tecnologías, alcanzando unos límites de detección ultrabajos que nadie ha logrado para esos propósitos”.

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“Actualmente, estamos en la etapa de desarrollo de tecnología. A nivel de laboratorio, sabemos que tenemos un material que es ultrasensitivo y que esa sensitividad la podemos utilizar para el monitoreo de enfermedades crónicas. Lo que faltaría es la creación de los prototipos que se puedan implementar en la vía médica”, confesó.

En tanto, elogió la conexión existente entre científicos que persiguen mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente, en el aspecto de su salud.

“En términos de la salud, están los científicos que están resolviendo un problema y están trabajando, por ejemplo, en el diagnóstico de cáncer. Unos están trabajando en la terapia de cáncer y otros trabajan en las enfermedades relacionadas y, a la larga, todo el mundo aporta su conocimiento”, explicó.

Asimismo, reconoció que Puerto Rico posee las características idóneas que facilitan la colaboración entre investigadores.

“Puerto Rico es un lugar bien pequeño, pero es bien grande a nivel de colaboraciones y de infraestructura. No tenemos nada que envidiar a otros institutos de clase mundial, en términos de la infraestructura científica, de la capacidad y especialización de nuestros científicos”, apuntó.

“Tenemos colegas que se especializan en diferentes dominios de la salud, ambiente, química, medicina y farmacia. Todo esto concentrado en un lugar pequeño, lo que facilita la comunicación. Muchas veces, los descubrimientos pueden pasar meses entre comunicaciones internacionales y aquí lo tenemos todo a nivel regional”, agregó.

Igualmente, insistió en que la isla permite “un ecosistema perfecto para el desarrollo de ideas y de cumplimiento de esos protocolos que necesitamos desarrollar, a una velocidad mayor”.

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Su mayor deseo, según resaltó, “es abrir puertas a los demás”.

“Nos proponemos crear nuevas empresas puertorriqueñas que ofrezcan trabajo a estudiantes que ya terminan su grado de bachillerato o doctoral y, que les permita quedarse en Puerto Rico con unos salarios buenos, que tengan una buena economía y se cree un balance en nuestra sociedad”, asintió.

Por su parte, la doctora Beatriz Zayas Rivera, catedrática e investigadora de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey, y directora de ChEMTox, coincidió en que, “la colaboración es clave en todas las ciencias: biológica, social y física, porque ya no se hace ciencia aislada”.

“Es como si yo vivo en una cabaña y descubro algo y estoy sola. De nada sirve porque nadie se impacta, nadie se beneficia. Cada vez más, las colaboraciones son la clave y una de las razones es que juntos hacemos mejores cosas”, expresó la investigadora.

Al relatar su historia, Zayas Rivera admitió que, “de niña, las ciencias siempre me gustaron”.

Por eso estudió Biología en la UPR, Epidemiología y Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas, además tiene un doctorado en Toxicología molecular de la Universidad de Pittsburg en Pensilvania y, un posdoctorado en Toxicología molecular del Instituto de Tecnología en Massachusetts.

“Como científica, me siento en el mundo de entrenar a otras personas, estudiantes u otros científicos en diferentes etapas. Darles herramientas o identificar herramientas que nos permitan vivir en un mundo tan enfocado en la toxicidad”, señaló.

“La toxicidad no es un concepto necesariamente negativo. El desarrollo de medicamentos anticancerosos depende de que sea tóxico a las células de cáncer para que pueda tratar ese tumor y que, a su vez, no haga daño a las células normales”, aclaró.

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En tanto, destacó que, en la actualidad, investiga sobre la actividad biológica de ciertas moléculas, con el objetivo de saber si tienen actividad cancerosa.

Para proteger su trabajo, la científica obtuvo seis patentes estadounidenses y “una séptima de China”.

“En este caso, nuestras patentes envuelven la síntesis de ciertas moléculas y la actividad biológica de esas moléculas. Estos compuestos se parecen mucho a unos que se extraen de la naturaleza. Por eso se sintetizaron con unos cambios y luego se llevaron al laboratorio para ver si tenían actividad anticancerosa”, expuso.

“A veces, cuando las cosas no salen como uno quiere, es cuando mejor salen. Me di cuenta de que no mataba algunas células de cáncer, pero las identificaba; marcaba unas y no marcaba otras. Así que me permite identificar cierto tipo de cáncer y, específicamente, hipóxicos que son células que pueden vivir con poca oxigenación”, resaltó.

Otro de sus logros es el haber trabajado con ftalatos que “son un grupo de sustancias químicas que está en nuestras casas, en los plásticos”.

“Esas sustancias tienen su efecto en el sistema endocrino, en las hormonas del cuerpo. No solamente están en botellas o contenedores, sino en productos del cuidado de la piel”, sostuvo.

“Ahora mismo, puedes ir a las farmacias y ver productos libres de ftalatos, libres de parabenos. Todo, a raíz de esa preocupación de esas sustancias que estaban en esos productos del cuidado personal: cabello, humectantes, desodorantes”, celebró.

Finalmente, reiteró que la colaboración científica es una herramienta para llegar a “conclusiones mucho más certeras, a menor tiempo y costo”.

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“Es el reto que tenemos cada día. Con todos los cambios en las políticas de las agencias federales, en estos últimos años, se minimizan los fondos que se otorgan a las instituciones académicas para hacer investigación”, advirtió.

“Por lo tanto, hay que hacer mejor uso y se logra identificando a las personas que van a estar en mi equipo para que no tenga que hacer demasiado experimento y pueda llegar a unas mejores conclusiones. Que el investigador pueda publicar sus hallazgos porque, si no los disemina, es como si nunca hubiera ningún resultado”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.