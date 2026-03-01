Hoy tenemos más información que nunca sobre cómo alimentarnos mejor. Tenemos acceso constante a recomendaciones, listas de alimentos saludables y consejos sobre qué comer. Sin embargo, muchas personas sienten que alimentarse bien se ha vuelto cada vez más complicado. Comer genera dudas, presión y, en ocasiones, preocupación constante: ¿Estoy comiendo bien? ¿Esto es saludable? ¿Ya dañé el día?

La licenciada Zilka Ríos es nutricionista-dietista y colaboradora de MCS. ( Suministrada )

Curiosamente, el mayor obstáculo para mejorar la alimentación no suele ser la falta de información, sino la forma en que pensamos sobre la comida y sobre nosotros mismos al comer. Antes de modificar el plato o la pirámide, muchas veces necesitamos modificar la conversación interna que nos acompaña.

Nuestro cerebro desarrolla pensamientos automáticos para interpretar situaciones rápidamente. En psicología, estos se conocen como pensamientos automáticos negativos: ideas que aparecen sin esfuerzo e influyen en nuestras decisiones diarias. En la alimentación, estos pensamientos suelen ser rígidos, extremos o basados en la culpa y terminan bloqueándonos o alejándonos de hábitos sostenibles.

Cuando creemos que debemos hacerlo perfectamente, cualquier desviación se percibe como un fracaso. Y cuando sentimos que fallamos, dejamos de intentarlo.

La noticia alentadora es que estos pensamientos no son hechos, sino interpretaciones que pueden reformularse.

Una herramienta sencilla para practicar la flexibilidad cognitiva

En términos simples, esto consiste en aprender a identificar nuestros pensamientos automáticos y reemplazarlos por alternativas más realistas y constructivas. No se trata de pensar positivamente todo el tiempo, sino de pensar de una manera que nos ayude a actuar y elegir mejor.

Pensemos en una situación común: después de intentar varias veces comer de forma más saludable, aparece un pensamiento familiar: “No puedo. No tengo fuerza de voluntad”. Sin embargo, si pausamos, vemos que la realidad es distinta: “Esta semana logré incluir más fibra y planificar mejor algunas comidas. Tal vez lo que necesito no es más disciplina ni control, sino un poco más de estructura y apoyo”.

Este cambio en la manera de pensar reduce la presión y abre espacio para tomar decisiones más calmadas, realistas y sostenibles. Cambiar este diálogo interno no elimina los retos, pero sí modifica la manera en la que respondemos a ellos. Y cuando la mente se siente menos juzgada, el cambio es más posible.

Entonces, ¿cómo ocuparte sin preocuparte por tu alimentación?

1. Simplifica tus decisiones. No necesitas seguir reglas complejas. Prioriza los alimentos reales la mayor parte del tiempo: frutas visibles en la nevera, nueces y meriendas con proteína listas para llevar en tu bolsillo o cartera, y mantenlos accesibles.

2. Construye comidas balanceadas y aléjate de dietas y extremos. Combina alimentos que te den energía y saciedad: proteínas, fibra, carbohidratos y grasas saludables. Este enfoque reduce la ansiedad y te aleja de la idea de que los alimentos son “buenos” o “malos”. Por ejemplo, puedes comer salmón con ensalada de granos, batata hervida y aguacate.

3. Háblate como le hablarías a alguien a quien quieres. La forma en que te hablas influye directamente en tu comportamiento. La autocompasión te ayuda a ser más consistente que la autocrítica constante.

4. Enfócate en el próximo paso, no en el error anterior. La salud no se construye con una comida perfecta, sino con decisiones pequeñas a lo largo del tiempo. Si una comida no salió como esperabas, simplemente enfócate en la siguiente oportunidad, ya sea la merienda o la comida.

5. Practica el poder de tres. Cuando aparezca un pensamiento limitante, intenta generar dos o tres alternativas más realistas. Este ejercicio entrena al cerebro a responder con mayor flexibilidad y menos estrés. Por ejemplo, sustituir una aseveración como “ya dañé el día” por otra como “puedo retomar en la próxima comida”.

Ocuparte de tu alimentación no significa vigilar cada bocado. Significa crear una relación más tranquila con la comida, en la que las decisiones saludables nazcan de la intención y no del miedo.

Alimentarte mejor empieza por la manera en que piensas y te hablas. Cuando aprendemos a ocuparnos de nuestra alimentación sin preocuparnos por ella, comer de forma saludable deja de sentirse como una tarea y empieza a convertirse en una forma natural de cuidarnos.

Elige hoy un pensamiento más útil y construye desde ahí.

La Lcda. Zilka Ríos es nutricionista-dietista con práctica privada y colaboradora de MCS. Para información, escribe a info@comiendolibre.com.