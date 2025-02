Una de las enfermedades más peligrosas para la salud cardiovascular es la fibrilación auricular. Esta se caracteriza por latidos cardíacos irregulares (arritmias) que pueden aumentar cinco veces el riesgo de que una persona sufra un accidente cerebrovascular.

El mayor peligro es que esta afección puede ser silente y no presentar síntomas hasta que se da el impacto inesperado y contundente del derrame.

Dr. Luis Renta, cardiólogo clínico y presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. ( Suministrada )

El doctor Luis Renta, cardiólogo clínico y presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, estableció que esta enfermedad es una de las arritmias del corazón más importantes, que causa pulsaciones aceleradas e irregulares, las cuales pueden ocasionar trombosis y derrames cerebrales.

PUBLICIDAD

“El problema de las arritmias ocurre cuando, en los músculos de los atrios, que son los ‘cuartitos’ que tenemos en la parte de arriba del corazón y que se encargan de llenar los de abajo, las fibras eléctricas empiezan a contraerse de una manera desorganizada. Al estar todos por su lado, la efectividad de mover la sangre disminuye y eso hace que se estanque la sangre y que se formen coágulos. El cambio de ritmo acelerado puede hacer que el paciente sienta las palpitaciones, los ritmos irregulares o, al atrio no contraerse bien y llenar menos efectivamente el ventrículo, se sienta fatigado e intolerante al ejercicio”, explicó el especialista.

Los factores de riesgo para la fibrilación auricular son hipertensión, sobrepeso, sedentarismo (falta de ejercicio), tabaquismo (fumar) y tener diabetes.

“Todo lo que pueda alterar la salud cardiovascular, como problemas de circulación o problemas estructurales o eléctricos del corazón, como la fibrilación auricular, aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones, casi siempre, por estas mismas enfermedades”, afirmó el cardiólogo, quien añadió que “el consumo de bebidas energizantes, cuando se combinan con medicamentos [para fomentar la concentración], el consumo de café y un pobre patrón del sueño también pueden aumentar la incidencia de que ocurran problemas cardiovasculares”.

Síntomas

El mayor peligro de la fibrilación auricular es que el paciente puede presentar síntomas; estos pueden ir y venir o, peor aún, puede que no tenga síntoma alguno.

“Es una arritmia que es muy importante porque puede ser completamente asintomática, [en la que] el paciente no sienta nada y cuyo primer síntoma sea un derrame. Esto sucede porque la mayoría de la población no hace un nivel de ejercicio suficiente para que, si presenta la arritmia, se sienta limitado por tenerla. Por eso, es importante la evaluación médica”, expresó el médico.

PUBLICIDAD

Aquellas personas que sí tienen síntomas pueden presentar:

Palpitaciones

Latidos irregulares

Fatiga al ejercicio

Dolor de pecho (rara vez)

Presión baja

Mareos asociados a las presiones bajas.

Visita al médico.

La fibrilación auricular se diagnostica a través de un examen médico. Lo más importante es que el paciente, si tiene 40 años o más, aunque no presente síntomas, pueda visitar a su cardiólogo para descartar cualquier enfermedad congénita u otro factor de riesgo.

“Uno puede sospechar la fibrilación auricular con un examen físico, pero se diagnostica con un electrocardiograma, mediante el cual traza toda la actividad eléctrica del corazón durante 10 segundos. Pero si en esos 10 segundos el paciente no tiene el evento, no es que no tenga la arritmia, sino que hay que considerar un monitoreo más prolongado”, aclaró el cardiólogo.

Para estudios más exhaustivos están el monitor Holter, que es un dispositivo que se coloca entre 24 a 48 horas; las telemetrías en la casa, que son para monitorear a un paciente por alrededor de 30 días; y los implantable loop recorders, que son dispositivos que se implantan y se dejan puestos por unos años.

“Estos últimos se reservan para pacientes que han tenido desmayos o derrames y en los que no hemos visto la arritmia; [en estos casos] se les pone ese dispositivo para ver si la arritmia es poco frecuente, pero que, cuando les da, les hace mucho efecto”, especificó el doctor Renta.

Una vez se diagnostica la fibrilación auricular, al paciente se le da tratamiento con medicamentos anticoagulantes que ayuden a prevenir la formación de coágulos.

“Queremos manejar la fibrilación y eliminarla, si es posible, con medicamentos para suprimirla y que la arritmia no esté constantemente ‘prendida’. Para eso, se dan medicamentos para el pulso, medicamentos antiarrítmicos para limitarla, y también se puede hacer un shock, como cuando vemos que vienen con las paletas eléctricas y dan un ‘cantazo’, y eso le vuelve a comenzar el ritmo normal del corazón y, de esa manera, tratamos de mantenerlo normal (al paciente)”, dijo el médico, quien aclaró que el tratamiento debe mantenerse a menos que haya cambios drásticos en el estilo de vida y los factores de riesgo del paciente.

PUBLICIDAD

“La enfermedad puede suprimirse en un paciente que mejore sus factores de riesgo, rebaje, haga mucho ejercicio cardiovascular y deje de tomar productos energizantes, y puede que no le vuelva a dar. Pero ese paciente debería seguirse evaluando porque, cuando tienes un derrame, se ha visto y se ha estudiado que persiste. No hemos encontrado la manera de garantizar que, al mejorar y que la arritmia disminuya, podamos eliminar por completo los medicamentos. Se toma la decisión de eliminar los anticoagulantes en ciertos pacientes jóvenes que hacen cambios significativos, si son de bajo riesgo. Pero, si es un paciente de alto riesgo, aunque la arritmia no haya vuelto, se le mantiene con los anticoagulantes, ya que esa arritmia a veces vuelve y el primer síntoma es el derrame”, señaló.

Prevención

Para no tener que enfrentar los efectos y peligros de la fibrilación auricular, es importante prevenir con una evaluación tanto con tu médico primario como con tu cardiólogo para poder darse cuenta si el paciente está a riesgo de padecer de fibrilación auricular.

Recomendaciones

Realiza tu primera evaluación cardiovascular a los 40 años.

Mantén un estilo de vida activo.

Haz ejercicios que sean cada vez más intensos.

No fumes.

Estar en control de tu presión arterial y colesterol.

Al primer síntoma, acude a un chequeo con tu médico.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.