El hecho de que las enfermedades cardiovasculares continúen siendo la principal causa de muerte en Puerto Rico debe ser una llamada de alerta para la población. Prevenir es clave para no convertirse en parte de estos alarmantes números.

El doctor Ángel Dávila Franco, presidente del Comité de Equidad en Salud de la Asociación Americana del Corazón y director médico del Hospicio San Lucas, afirmó que las estadísticas mundiales tienen el mismo denominador común: la prevalencia de enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte.

Doctor Ángel Dávila Franco, presidente del Comité de Equidad en Salud de la Asociación Americana del Corazón, y director médico del Hospicio San Lucas. ( Suministrada )

Subrayó que “estas afecciones superan en mortalidad a los accidentes y a todos los tipos de cáncer combinados”. Es una situación seria, que muchas personas no comprenden hasta que les afecta a ellas o a un ser querido”, advirtió el emergenciólogo, destacando la urgencia de crear conciencia sobre la prevención y el cuidado del corazón.

PUBLICIDAD

En el caso de Puerto Rico, esta prevalencia puede responder a varios factores como el sobrepeso, la hipertensión, las enfermedades congénitas, los padecimientos preexistentes y fumar.

“La obesidad es uno de los aspectos que guarda relación con el padecimiento de enfermedades del corazón, y las estadísticas actuales reflejan que, en Estados Unidos, el 70 % de los adultos y el 40 % de los niños están en sobrepeso. Además, se está hablando de que, en Estados Unidos y Puerto Rico, un 72 % [de la población] tiene obesidad y el 57 % tiene un porcentaje de predisposición a la diabetes”.

“Además, se dice que el 47 % de los adultos en Estados Unidos tienen hipertensión arterial: esa presión que no se trata y que sigue dañando tejidos, como pasa con la diabetes, el colesterol y la obesidad”, detalló el galeno, señalando que, en Puerto Rico, son las mujeres quienes tienen una mayor predisposición a padecer las enfermedades cardiovasculares.

Otro de los factores de riesgo son las enfermedades congénitas del corazón, cuyo peligro es que muchas personas desconocen que las padecen hasta que surge un síntoma o, peor aún, fallecen repentinamente, sin ninguna señal previa.

“Una de las cosas que ocurre con las enfermedades cardiovasculares, contrario a otras enfermedades que tienen unos síntomas que te van avisando, es que los infartos son inesperados. Esto puede causar que tu vida se termine en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que prevenir”, advirtió el especialista.

Síntomas de cuidado: (Pueden variar según la enfermedad)

Cansancio al realizar tareas que antes hacías.

Dolor o presión en el pecho.

Adormecimiento de los brazos y las piernas.

Dolor en la espalda, los brazos, el cuello, la mandíbula o la garganta.

Mareos o aturdimiento

Náuseas o vómitos

Palpitaciones

Sudoración

Hinchazón de los pies y los tobillos

Ante cualquiera de estos síntomas, debes acudir al médico para realizarte las pruebas de rigor de inmediato.

PUBLICIDAD

“El médico primario tiene que conocer si padeces de enfermedades preexistentes y tener una base de cómo estás. Se hace un electrocardiograma y un ecocardiograma, que es lo más sencillo, y se ven los infartos o si tienes fibrilación auricular y, entonces, deben enviarte unos estudios más profundos”, explicó el doctor.

Modificaciones que hacen la diferencia

En este mes de febrero, donde se busca concientizar acerca de la salud del corazón, el llamado es claro: si tienes síntomas, acude al médico lo antes posible, pero si no presentas síntomas, monitorea el estado de tu corazón y no esperes a tener un padecimiento para cuidar de tu salud cardiovascular.

“Hablar y educar es la mejor manera de prevenir. Hay unos factores que podemos modificar y unos que no. Los que no podemos modificar son el sexo, la raza y la edad, y eso no nos lo quita nadie. Sin embargo, estas enfermedades, incluyendo la obesidad, si la vemos como una enfermedad, se pueden modificar con tratamientos”.

Más recomendaciones

No fumes.

Lleva una dieta balanceada y saludable.

Haz ejercicio con regularidad.

Visita a tu médico, sin esperar a tener síntomas.

Hazte tus estudios de rutina.

Mantén las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones bajo control.

No dejes de tomar los medicamentos recetados por tu médico.

No uses medicamentos ajenos.

No cambies los medicamentos ni las dosis sin la evaluación de tu médico.

No tomes recomendaciones de las redes o del internet.

Para más detalles de las enfermedades cardiovasculares y cómo evitarlas, accede a la página web www.americanheart.org, organización líder en enfermedades cardiovasculares junto con el Colegio Americano de Cardiología.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.