Para muchos emprendedores, el éxito en los negocios depende de la disciplina, el enfoque y la capacidad de superar retos.

Curiosamente, estas mismas cualidades son esenciales en HYROX, una competencia internacional de fitness que combina resistencia, fuerza y estrategia.

Así lo vivieron el Dr. Iván Pabón, farmacéutico y propietario de Farmacia Pabón, en Guayama y Salinas, y su esposa Marynes Colón, empresaria y fundadora de Boss Lady Studio, un gimnasio enfocado en el bienestar integral de la mujer.

Ambos, comprometidos con un estilo de vida saludable y el bienestar de sus comunidades, decidieron asumir el reto de completar HYROX Las Vegas, una de las competencias más exigentes en el mundo del fitness.

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La pareja completó el HYROX Las Vegas, una de las competencias más exigentes en el mundo del ''fitness''. ( Suministrada )

El proceso de preparación comenzó meses antes del evento. Entre sus responsabilidades empresariales, reuniones y toma de decisiones, encontraron en el entrenamiento un espacio para organizar mejor su tiempo y establecer metas claras.

“Entrenar juntos nos enseñó a ser más disciplinados y a planificar mejor nuestras semanas”, explicaron.

HYROX consiste en ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales, donde cada etapa exige no solo resistencia física, sino también fortaleza mental.

Para esta pareja, la competencia fue un reflejo directo del mundo empresarial. “En los negocios, como en la competencia, hay momentos de presión, cansancio y decisiones difíciles. Aprendimos que la clave es mantener la calma, confiar en el proceso y seguir avanzando paso a paso”, comentaron.

Más allá del reto físico, la experiencia fortaleció su comunicación y trabajo en equipo. Durante la carrera, motivarse mutuamente fue esencial para cruzar la meta, una dinámica que hoy aplican en sus empresas, logrando mayor coordinación, confianza y visión compartida.

Marynes, desde Boss Lady Studio, promueve diariamente el empoderamiento femenino a través del fitness, mientras que el Dr. Pabón, desde sus farmacias, continúa impactando la salud de sus pacientes con un enfoque integral y humano.

HYROX consiste en ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales. ( Suministrada )

Ambos coinciden en que el bienestar físico y mental es clave para liderar con éxito.

La pareja aseguró que el mayor aprendizaje fue entender que el éxito no depende únicamente del talento individual, sino de la colaboración, la constancia y el apoyo mutuo.

“Terminar HYROX fue más que un logro deportivo. Nos recordó que cuando se comparte una meta y se trabaja en equipo, los resultados pueden transformar tanto la vida personal como profesional”, concluyeron.