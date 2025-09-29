Consejos para cuidar el corazón
Comienza hoy con pequeños pasos hacia una vida más saludable
Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Puerto Rico. Factores como la mala alimentación, el estrés, no hacer ejercicio, el envejecimiento y el poco acceso a los servicios de salud, aumentan el riesgo de sufrir estas enfermedades.
Estos padecimientos afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Aunque pueden aparecer a cualquier edad, el riesgo aumenta con los años y con hábitos poco saludables. Prevenir y aprender sobre salud es clave para tener una mejor calidad de vida.
Aquí te damos algunos consejos para cuidar tu corazón:
- Visita al médico cada año. Podría solicitarte análisis de sangre (como glucosa y colesterol), que ayudan a detectar los riesgos del corazón.
- Come saludable. Incluye frutas, vegetales, cereales altos en fibra, carnes magras y lácteos bajos en grasa. Evita el exceso de grasa, sal (sodio) y azúcar añadida. Toma agua todos los días.
- Mantén un peso saludable. Haz, al menos, 30 minutos diarios de actividad física como caminar, subir escaleras o bailar. El sobrepeso aumenta el riesgo de presión arterial alta, diabetes y colesterol elevado.
- No fumes. Fumar o estar cerca del humo del cigarrillo, daña el corazón y los pulmones. Si fumas, habla con tu médico sobre cómo dejarlo.
- Evita tomar alcohol. No hay una cantidad segura. El alcohol puede dañar tu corazón y otros órganos. Si decides tomar, que sea con mucha moderación.
- Duerme bien. Dormir entre 7 y 9 horas al día, ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol y el estrés. Evita mirar el celular o televisión, tomar café y comidas pesadas antes de dormir.
- Controla el estrés. Haz actividades que te relajen, como meditar, hacer yoga, escuchar música o bailar.
Cuidar tu corazón es cuidarte a ti. Comienza hoy con pequeños pasos hacia una vida más saludable.
La autora es especialista en Educación en Salud y Bienestar del Plan de Salud Menonita.
