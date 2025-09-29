Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Puerto Rico. Factores como la mala alimentación, el estrés, no hacer ejercicio, el envejecimiento y el poco acceso a los servicios de salud, aumentan el riesgo de sufrir estas enfermedades.

Estos padecimientos afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Aunque pueden aparecer a cualquier edad, el riesgo aumenta con los años y con hábitos poco saludables. Prevenir y aprender sobre salud es clave para tener una mejor calidad de vida.

Aquí te damos algunos consejos para cuidar tu corazón:

Visita al médico cada año. Podría solicitarte análisis de sangre (como glucosa y colesterol), que ayudan a detectar los riesgos del corazón.

Come saludable. Incluye frutas, vegetales, cereales altos en fibra, carnes magras y lácteos bajos en grasa. Evita el exceso de grasa, sal (sodio) y azúcar añadida. Toma agua todos los días.

Mantén un peso saludable. Haz, al menos, 30 minutos diarios de actividad física como caminar, subir escaleras o bailar. El sobrepeso aumenta el riesgo de presión arterial alta, diabetes y colesterol elevado.

No fumes. Fumar o estar cerca del humo del cigarrillo, daña el corazón y los pulmones. Si fumas, habla con tu médico sobre cómo dejarlo.

Evita tomar alcohol. No hay una cantidad segura. El alcohol puede dañar tu corazón y otros órganos. Si decides tomar, que sea con mucha moderación.

Duerme bien. Dormir entre 7 y 9 horas al día, ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol y el estrés. Evita mirar el celular o televisión, tomar café y comidas pesadas antes de dormir.

Controla el estrés. Haz actividades que te relajen, como meditar, hacer yoga, escuchar música o bailar.

Cuidar tu corazón es cuidarte a ti. Comienza hoy con pequeños pasos hacia una vida más saludable.

El Plan de Salud Menonita te exhorta a cuidar tu salud física y mental. Consulta con tu médico ante cualquier cambio en tu estado de salud.

Referencia:

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-20353118

La autora es especialista en Educación en Salud y Bienestar del Plan de Salud Menonita.