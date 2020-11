La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es muy común. Alrededor de 79 millones de personas en Estados Unidos, en su mayoría adolescentes, están infectadas por el VPH.

Casi todas las personas contraen la infección por el VPH en algún momento de sus vidas, pero la mayoría de ellas nunca se enteran de que han sido infectadas.

Se han identificado más de 100 tipos del virus del VPH. Los más asociados a desarrollo de cáncer cervical son los tipos 16 y 18, en un 70 %; pero también se han asociado en un 1 5 % a los virus 31, 33, 45, 52 y 58. Se estima que alrededor de 36,400 hombres y mujeres anualmente son diagnosticados con cánceres asociados al VPH en Estados Unidos. El cáncer de cuello uterino es uno de los más frecuentes. Alrededor de 12,100 hombres contraen un cáncer asociado al VPH y los más frecuentes son el de la parte posterior de la garganta, el de lengua y el de amígdalas. El VPH también puede causar cánceres de vulva y de vagina en las mujeres, cáncer de pene en los hombres y cáncer de ano en mujeres y hombres.

PUBLICIDAD

La vacuna contra el VPH es importante porque las infecciones que causan la mayoría de estos cánceres se pueden prevenir vacunándose. En Puerto Rico, esta vacunación cobra aún más importancia, ya que la incidencia de cáncer de cuello uterino ha ido en aumento. Para el año 2014, Puerto Rico llegó a tener una tasa ajustada por edad de 13.9 por cada 100,00 mujeres. El cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más prevalentes en Estados Unidos, pero, a su vez, es el más prevenible debido a la vacunación contra el virus.

Todas las vacunas disponibles contra el VPH están hechas de partículas parecidas al virus, pero no contienen ADN del virus, por lo que no contagian la enfermedad y no causan cáncer. A su vez, los estudios sobre la seguridad siguen mostrando que las vacunas contra el VPH son seguras. La vacuna causa una respuesta inmune mucho mejor que la infección por el virus. La recomendación de vacunar a los adolescentes de ambos sexos con las dos dosis de la vacuna, entre las edades de 11 a 12 años, es porque se han encontrado mayor eficacia y respuesta cuando se vacunan los adolescentes a esas edades. Es por esto, que todos los padres debemos vacunar a nuestros adolescentes, ya que, con solo dos dosis, estamos previniendo que padezcan de seis tipos de cáncer a lo largo de su vida.

La autora es catedrática del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y pasada presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría.