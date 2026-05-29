Detrás de cada diagnóstico de esquizofrenia hay una historia que el estigma social busca silenciar.

Vivir con esta enfermedad implica, muchas veces, navegar por un entorno que malinterpreta el aislamiento, la confusión o el peso de una mente que experimenta la realidad de manera diferente. Sin embargo, cuando las palabras resultan insuficientes para explicar esa realidad, el arte surge como un refugio y un lenguaje universal capaz de transformar el dolor y la incomprensión en un espacio de encuentro y empatía.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Esquizofrenia el pasado 24 de mayo, la compañía global de biofarmacia Bristol Myers Squibb, en colaboración con varios centros de tratamiento de salud mental en Puerto Rico, inauguró “Fragmentos de la Realidad”.

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La iniciativa, exhibiéndose en The Mall of San Juan desde el pasado jueves hasta el domingo, 31 de mayo, consiste, en parte, de un pequeño laberinto con obras e instalaciones artísticas que, incluso más allá de mostrar una ventana hacia las realidades de la enfermedad, destapan factores casi universales en la actualidad, entre ellos la ansiedad, y cómo las preocupaciones cotidianas rápidamente se pueden convertir en una montaña mental difícil de sobrellevar.

“Buscamos cerrar la brecha entre la percepción pública y la vivencia real de la esquizofrenia”, indicó Carlos Sánchez, gerente general interino de Bristol Myers Squibb Puerto Rico. “Queremos fomentar una conversación informada, empática y basada en experiencias reales.”

Sánchez además reafirmó el compromiso de los colaboradores en el proyecto, que incluyen tanto al Hospital CIMA Menonita como el Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, Hospital Panamericano, Hospital San Juan Capestrano y la Asociación Puertorriqueña de Esquizofrenia y Psicosis, en promover la comprensión de la enfermedad y la inclusión de pacientes con esquizofrenia en la isla.

Múltiples factores en juego

La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que impacta la manera en que una persona piensa, siente, se comporta y percibe la realidad que le rodea. Afecta a aproximadamente 23 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Otras estadísticas, entre ellas de la Universidad de Harvard, indican que 1 de cada 100 personas vive con la enfermedad.

La esquizofrenia se caracteriza por una gama amplia de síntomas agrupados en tres categorías, explicó la Dra. Lelis Nazario, psiquiatra y directora del Programa de Oportunidades para Recuperación con Tratamiento Integrado (PORTI) del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas.

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“Los síntomas positivos son entre los más visibles e incluyen alucinaciones, en su mayoría auditivas, así como delirios y dificultad para pensar o comunicarse. Los síntomas negativos, por otro lado, incluyen falta de motivación, disminución de expresiones emocionales y retraimiento social. Estos síntomas, a su vez, van ligados a síntomas de deterioro cognitivo como problemas de memoria, atención y toma de decisiones”, detalló.

Las causas de la esquizofrenia se desconocen, pero existen múltiples factores que pueden incidir en su desarrollo. “Es una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores hereditarios y biológicos que pueden afectar el desarrollo de la persona en distintas etapas de la vida, desde infecciones durante la gestación hasta complicaciones al nacer, como la falta de oxígeno, así como problemas en el desarrollo”, agregó.

Uno de los factores de mayor discusión al momento es el aumento en el consumo de cannabis, particularmente entre adolescentes. “Esa es una situación ambiental que puede afectar el desarrollo y esa selección de conexiones funcionales en el cerebro”, puntualizó la psiquiatra.

Evolucionan los tratamientos

Hasta años recientes, la vasta mayoría de medicamentos para tratar la esquizofrenia se concentraba en atender los síntomas positivos. “Los nuevos medicamentos están tratando de enfocarse en todas las categorías de síntomas”, indicó la doctora Nazario. También forman parte del tratamiento la terapia psicológica individual, las intervenciones grupales, el apoyo entre pares y las estrategias para promover la socialización y ayudar a los pacientes a tomar mejores decisiones.

Por otro lado, Luis Meléndez, administrador del Hospital CIMA Menonita, reveló que en Puerto Rico aproximadamente se diagnostican un poco más de 600 primeros episodios psicóticos al año asociados a la esquizofrenia. “Lamentablemente, menos del 5 % llega a un centro de tratamiento especializado como el que tenemos”, indicó Meléndez.

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El programa en CIMA Menonita es solo uno de tres en Puerto Rico que se encarga de tratar al paciente de esquizofrenia de manera integral, los otros dos son PORTI y un programa en la Universidad Carlos Albizu.

“Siempre uso la analogía del cáncer, donde si nosotros adelantamos el diagnóstico a una etapa mucho más temprana, vamos a tener una mejor prognosis. Lamentablemente, por la falta de educación a la población y la limitación en el acceso a los servicios, hay muchísimo espacio para mejorar en ese renglón”, agregó Meléndez.

Superando el estigma

Como parte del esfuerzo de concienciación, se invita al público a firmar una petición digital formal para apoyar a la comunidad con el propósito de promover la comprensión de la enfermedad y la inclusión de pacientes con esquizofrenia en la isla.

Para más información sobre la iniciativa Fragmentos de la Realidad, el público puede visitar la exhibición y firmar la petición en el segundo nivel de The Mall of San Juan. El horario de la exhibición es de jueves a domingo de 11 a.m. a 7 p.m.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.