Estamos en una isla tropical, donde el clima durante todo el año —y especialmente en verano— suele ser extremadamente caluroso. Por esta razón, es fundamental no solo protegerse de los efectos del sol, como el riesgo de cáncer de piel, sino también tomar medidas para mitigar los efectos del calor, que pueden agravar enfermedades de salud crónicas.

La doctora Sylvia Vélez Algarín, médico de familia estableció que los adultos mayores están en mayor riesgo de sufrir un impacto en su salud por exponerse al calor, y señaló los padecimientos que más pueden agravarse por las altas temperaturas.

“En efecto, el calor puede empeorar enfermedades como la hipertensión arterial y la dermatitis crónica porque la persona se afecta cuando la temperatura cambia, sobre todo las personas mayores, porque son más débiles físicamente y su metabolismo es más lento”, expresó la doctora.

PUBLICIDAD

En el caso de los adultos mayores, los síntomas podrían agravarse cuando no se cuidan ni procuran tomar medidas relacionadas con relación a su entorno.

“Ellos pueden estar en una casa bien caliente y, por no gastar luz, no prenden el abanico, no prenden el aire, no se dan un baño y, tienden a deshidratarse, se desbalancean y hasta se pueden caer”, indicó la doctora Vélez.

Afecciones que se complican

1. Hipertensión arterial

Esta enfermedad crónica afecta el sistema cardiaco. Ocurre cuando la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es muy alta, haciendo que el corazón trabaje más para bombear sangre.

Según la Asociación Americana del Corazón, la presión arterial ideal es 120/80 mm o menos.

¿Cómo puede afectar el calor la presión arterial?

El calor puede provocar un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, esto aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

“Cuando hace mucho calor, la persona pierde electrolitos por la deshidratación y el sudor, entonces, la presión arterial aumenta con mayor frecuencia y, como no le toca el medicamento, no se percata y no hace nada al respecto”, detalló la doctora.

Síntomas

Sudoración

Cansancio

Pérdida del equilibrio

No respirar bien o sentirse ahogado

Posible complicación en pacientes hipertensos

Un paciente con la presión arterial descontrolada corre el riesgo de sufrir un infarto cardiaco. Por eso, es urgente conocer los efectos del calor y tomar medidas para prevenir complicaciones.

¿Cómo combatir los efectos del calor en pacientes hipertensos?

Mantente en un lugar fresco y bien ventilado, ya sea con aire acondicionado o abanico.

Lo ideal es que permanezcas sentado, ya que el calor excesivo puede ocasionar mareos.

Si sientes dificultad para respirar o sensación de ahogo, date un baño para refrescarte.

En caso de cualquier percance, lo mejor es que estés acompañado, por si se presentara una emergencia.

2. Dermatitis

Es una enfermedad inflamatoria crónica, la cual ocasiona que la piel se inflame, se irrite, provocando picazón, enrojecimiento, descamación y engrosamiento de la piel.

PUBLICIDAD

¿Cómo el calor puede afectar a la dermatitis crónica?

La dermatitis se caracteriza por cambios en la constitución de la piel. Como el calor tiende a resecarla aún más, agrava los cambios propios de la enfermedad.

Síntomas

Mucho picor

Ardor

Dolor

Resequedad

Posible complicación en pacientes con dermatitis

El rascado constante puede provocar lesiones en la piel, lo que, a su vez, incrementa el riesgo de infecciones.

¿Cómo combatir los efectos del calor en los pacientes de dermatitis?

Aléjate del sol o de zonas demasiado calurosas.

Escoge áreas con ventilación adecuada.

Usa ropa fresca, sin mangas, pantalones cortos y telas que no sean calurosas, oscuras ni apretadas.

Si eres un paciente de diabetes, evita el calor porque las enfermedades en la piel son peligrosas.

Recomendaciones para evitar percances de salud por el calor

Mantente hidratado: Toma 4 botellas o vasos de agua al día, como mínimo.

Ten tu casa bien ventilada o mantente en lugares frescos.

Báñate con agua fría constantemente.

Si estás expuesto al sol, toma recesos regulares, por lo menos cada dos horas.

No ignores ningún síntoma: mareo, falta de aire o falta de equilibrio.

Planifica las actividades al aire libre durante las horas más frescas del día: temprano en la mañana, al atardecer o en la noche

Identifica oasis o áreas de sombra para resguardarte del calor.

Usa protección, ya sea un sombrero, gorra, gafas y el bloqueador solar con un SPF de 30 o más que no puede faltar.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.