La Industria Lechera de Puerto Rico (Indulac) anunció el lanzamiento de su campaña publicitaria “Lo Mejor de Aquí, Siempre”, una celebración al sólido respaldo que los consumidores continúan brindando a los productos elaborados por esta empresa 100 % puertorriqueña.

“Nuestros productos son hechos aquí, por manos puertorriqueñas, por vaquerías puertorriqueñas y para nuestra gente. Hoy, celebramos el liderato de nuestra leche UHT en el mercado local, con una oferta de calidad y sabor inigualable”, expresó su presidente, Francisco Oramas.

A su vez, promueve el orgullo por lo local e inspira a los consumidores a seguir apoyando lo que se produce aquí, con esfuerzo y dedicación. ( Suministrada )

Según datos suministrados por la empresa, la leche Indulac, en sus distintas variedades, se mantiene como la número uno en Puerto Rico, con un aumento sostenido en ventas y consolidándose como la marca líder en su categoría, con una participación de mercado de 49.7 %. Además, ya se distribuye en las Islas Vírgenes y ha regresado al mercado del estado de Florida, con posibilidades de expansión a otros estados. La visión es continuar llevando los productos Indulac a los puertorriqueños que residen en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Además, la empresa informó que la leche UHT Sin Lactosa Indulac lidera su categoría con un 35.4 % del mercado, mientras que su producto estrella, la leche UHT 2% Indulac, tuvo un crecimiento notable de 13.2 %, representando por sí sola el 34.2 % del total de ventas de leche UHT en Puerto Rico.

Por su parte, Manuel Enrique Martínez Arbona, presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (COOPPLE), destacó el rol fundamental de la cooperativa como instrumento de desarrollo y estabilidad para la principal industria agrícola del país.

“Nos llena de orgullo el respaldo masivo de las familias puertorriqueñas a nuestros productos, lo cual valida el esfuerzo de nuestros ganaderos y ganaderas cooperativistas. Para fortalecer aún más nuestra misión, hemos invertido más de $20 millones en la modernización de Indulac, reafirmando nuestro liderazgo y compromiso en el mercado de la leche UHT en Puerto Rico”, puntualizó.

La campaña “Lo Mejor de Aquí, Siempre”, inspirada en la tradición de los trovadores puertorriqueños, fue grabada íntegramente en escenarios locales y cuenta con la participación de hombres y mujeres de la industria ganadera, todos 100 % puertorriqueños. Incluye una emotiva composición y arreglo musical del maestro Cucco Peña, interpretada por un niño trovador y un cuatrista puertorriqueños.

Esta campaña busca visibilizar y rendir homenaje a la gesta diaria de los ganaderos y ganaderas, pilares fundamentales de la Industria Lechera de Puerto Rico. A su vez, promueve el orgullo por lo local e inspira a los consumidores a seguir apoyando lo que se produce aquí, con esfuerzo y dedicación.

La primera fase de la campaña comenzará a difundirse el 11 de agosto a través de radio, televisión, cines, vallas publicitarias, redes sociales y plataformas digitales.