Cuando Ivonne I. Rivera Hernández comenzó a ejercer como abogada, sentía que algo faltaba. Había estudiado para ampliar el acceso a la justicia, pero veía que, desde ahí, no podía cumplirlo. Hasta que, tiempo después, encontró ese lugar desde el cual servir a los más necesitados.

Era junio de 2017 cuando asumió la dirección interina de

HealthproMed, un Centro de Salud Primaria 330. Sería algo breve, pero llegó el huracán María. Lejos de paralizarse, descubrió que contaba con los conocimientos para sobrevivir a la emergencia.

“Me enamoré”, confesó. “Pude ver cómo los derechos humanos, el derecho y la administración se fundían”.

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Esas intersecciones definen su carrera. Se autoeducó en temas de salud pública, políticas federales, manejo de datos y tecnología aplicada a servicios médicos, ruta que la llevó a una maestría en derechos humanos y prácticas antidiscriminatorias.

“Vi que había un espacio donde el derecho podía estar al servicio de la gente”, sostuvo.

Desde entonces, lidera desde la escucha, desde lo colaborativo. Busca que sus equipos se desarrollen y sean exitosos. Que desde afuera sea difícil identificar “quién realmente dirige”. Pero es ella y nunca desde la pasividad de un escritorio.

Durante la pandemia, salía con su personal y la Guardia Nacional a realizar pruebas y vacunar a poblaciones vulnerables.

“Nunca los dejé solos”, recordó. “La primera que entraba por la puerta era yo”.

Esa determinación ayudó a que Vieques y Culebra fueran las primeras islas en alcanzar inmunidad de rebaño en todo Estados Unidos.

Además, bajo su dirección, HealthproMed obtuvo puntuación perfecta en la auditoría federal de cumplimiento operacional. Y su rigurosidad también atrajo grants históricos, como del programa Ending the HIV Epidemic, dirigido a integrar a pacientes con VIH a servicios de salud primaria y aumentar el tratamiento preventivo, como PrEP.

“Solamente hubo un recipiente en Puerto Rico y fuimos nosotros”, resaltó. Los resultados fueron notorios.

Mientras, su capacidad para implementar estrategias preventivas hizo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud viajaran al archipiélago para estudiar el éxito de su campaña de vacunación pediátrica contra el dengue.

En medio del cansancio de la vacunación contra el covid, el reto era convencer a los cuidadores sobre la importancia de una nueva vacuna para sus crías.

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“No descansamos. Era casi perseguir a papá y mamá”, dijo entre risas al describir que el proceso incluía pruebas iniciales y tres dosis.

Pero la estrategia funcionó. Y HealthproMed se convirtió en el primer centro en lograr la vacunación pediátrica contra el dengue en las jurisdicciones estadounidenses donde esta enfermedad es endémica.

El secreto detrás de todos estos resultados es la “disciplina y consistencia”, reveló.

En septiembre pasado, Rivera Hernández sintió “la responsabilidad” de aceptar la presidencia de la Alianza de Centros de Salud Comunitaria, que agrupa a doce centros 330. De poner sus conocimientos para “potenciar” las capacidades de las organizaciones comunitarias en medicina preventiva y primaria.

Desde allí, además, asesora pro bono al gobierno y la Legislatura, aboga por fortalecer la recopilación de datos, defiende la paridad de fondos federales en Medicaid ante el Congreso y busca cómo potenciar el uso de tecnologías, como la inteligencia artificial, para el beneficio de la población.

La ejecutiva se propone lograr todos sus objetivos trabajando mano a mano con la Junta de Directores de la Alianza y su directora ejecutiva, la CPA Carmen Ramos, a quien reconoció como una líder visionaria en el sector de la salud.

El liderazgo de la licenciada Rivera Hernández le viene de herencia. “Mi papá siempre fue un líder. Aspiraba a ser igual que él”, mencionó.

Como madre de dos hijas, se percató de que la educación tradicional tendía a invisibilizar las figuras femeninas. Entonces, diseñó un currículo que se implementó en el colegio donde estudiaban para empoderarlas.

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“Las mujeres, cuando ocupamos posiciones de poder, tenemos una responsabilidad de abrirle las puertas a otras”, apuntó.

Así, la salubrista anhela dejarle al país un sistema que esté alineado con las políticas públicas federales, que se reconozca la importancia de los centros comunitarios y demostrar que las alianzas “son un modelo de salud exitoso, que tiene que ser emulado”.

Pero, sobre todo, su misión es que las mujeres cuenten con una atención que enlace la salud mental y el bienestar físico, mitigando los estresores sociales.

“No solo se trata de hacerse la mamografía cuando toca”, señaló. “La mujer es la persona más empobrecida en Puerto Rico. Hay que atenderla desde una perspectiva integrada”.

Desde joven, las crisis han sido una constante en su largo recorrido, pero ha tenido las agallas para, en esos momentos, enfocarse en las oportunidades.

“Me siento orgullosa de esa capacidad de resiliencia, de haber aprendido lecciones que he puesto al servicio de las comunidades”, destacó.

Y aunque ha acumulado reconocimientos internacionales y lidera algunas de las iniciativas de salud más importantes del país, insiste en que su objetivo sigue siendo el mismo.

“De corazón, lo que busco es impactar, mover y empoderar a la gente”, puntualizó. “No podemos pensar en Puerto Rico si no hay salud”.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.