Con el propósito de ofrecer la más reciente y relevante información sobre la enfermedad, AbbVie ha relanzado su página web educativa en Puerto Rico, Hablemos Claro sobre Psoriasis, con el endoso de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP).

“Al igual que otras enfermedades crónicas de la piel, la psoriasis puede afectar áreas de tu vida más allá de los síntomas físicos. Para algunas personas, vivir con psoriasis puede ser un desafío; sin embargo, en psoriasispr.com, las personas pueden encontrar información relevante para ayudarlos a sobrellevar la enfermedad”, explicó la doctora Nancy Agront, directora médica de AbbVie, Puerto Rico.

Psoriasispr.com ofrece información a los pacientes que han sido diagnosticados o que se sospecha que pudieran tenerla, alentándolos a hablar con un proveedor de atención médica o un dermatólogo.

El sitio web también analiza las opciones de tratamiento, la importancia de consultar a un dermatólogo, las recomendaciones dietéticas y de ejercicio, entre otros factores importantes.

También, proporciona orientación sobre el proceso de diagnóstico, la comprensión de la enfermedad, sus causas, síntomas y maneras de controlar la inflamación relacionada con la psoriasis.

“Vivir con una enfermedad crónica como la psoriasis puede ser abrumador, por lo que es importante que las personas entiendan su padecimiento. Este sitio web puede ayudarlos a reconocer los posibles síntomas y a buscar apoyo médico de un proveedor de atención médica o un dermatólogo. En este valioso portal educativo, los pacientes con psoriasis pueden encontrar orientación sobre cómo vivir y manejar su enfermedad, razón por la cual APPAP apoya esta iniciativa”, expresó Leticia López, directora ejecutiva de APAPP.

Debido a que la búsqueda de información acerca de la psoriasis puede tomar tiempo, en psoriasispr.com también se proporcionan enlaces para la educación del paciente, como la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis – APPAP, entre otros.