En la conversación sobre el cuidado de la piel, solemos centrarnos en lo visible: cremas, tratamientos, rutinas estéticas. Sin embargo, hay un factor determinante que pocas veces ocupa los titulares, pero que tiene un impacto profundo y científicamente comprobado: la actividad física.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

La piel no es solo una capa externa: es el órgano más extenso del cuerpo y un reflejo directo de nuestra salud interna. Lo que ocurre en nuestros sistemas cardiovascular y metabólico, así como en el emocional, se proyecta en ella. En ese contexto, el movimiento se convierte en una herramienta clave, no solo para prevenir enfermedades, sino también para promover una piel más saludable, resistente y funcional.

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A nivel global, la evidencia es contundente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 31 % de los adultos no cumplen con los niveles recomendados de actividad física, y esta inactividad se asocia con un riesgo de mortalidad de entre un 20 y un 30 % mayor que en personas activas. Más allá de las cifras, estos datos revelan una realidad preocupante: estamos dejando de aprovechar uno de los mecanismos más efectivos de prevención y de bienestar.

Pero ¿qué tiene que ver esto con la piel? La respuesta comienza en la circulación. Cuando el cuerpo se activa, el flujo sanguíneo aumenta, lo que facilita el transporte de oxígeno y nutrientes hacia las células cutáneas. Este proceso no solo mejora la apariencia, aportando luminosidad y vitalidad, sino que también fortalece la capacidad de regeneración de la piel. A nivel celular, este “baño” de nutrientes contribuye a reparar tejidos y a mantener una barrera cutánea más eficiente.

Además, el ejercicio regular estimula procesos biológicos asociados con la producción de colágeno y elastina, proteínas fundamentales para la firmeza y la elasticidad de la piel. En un contexto en el que el envejecimiento cutáneo preocupa a una gran parte de la población, este beneficio posiciona la actividad física como una estrategia natural y accesible para preservar la salud de la piel a largo plazo.

Otro elemento clave es el impacto del ejercicio sobre el estrés. La ciencia ha demostrado que la actividad física reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueve la liberación de endorfinas, mejorando el estado de ánimo y el bienestar emocional. Este efecto no es menor: condiciones como el acné, la psoriasis y la dermatitis están estrechamente vinculadas a procesos inflamatorios exacerbados por el estrés crónico.

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Asimismo, el ejercicio contribuye a mejorar la calidad del sueño, un factor esencial para los procesos de reparación celular. Dormir bien no solo es descansar; es permitir que el cuerpo y la piel se regeneren.

En Puerto Rico, donde el clima tropical añade desafíos como la exposición solar constante y la deshidratación, la actividad física también debe ir acompañada de prácticas de autocuidado conscientes. La hidratación adecuada, la limpieza de la piel tras el sudor y el uso de un protector solar no son opcionales, sino parte integral de una rutina de salud.

Es importante destacar que no se trata de alcanzar estándares atléticos ni de adoptar rutinas extremas. La propia evidencia indica que incluso niveles moderados de actividad pueden generar beneficios significativos. La recomendación internacional es clara: al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, lo que equivale a 20 a 25 minutos diarios.

Esto abre la puerta a una reflexión necesaria: ¿estamos subestimando el poder de lo simple? Caminar, bailar, nadar o practicar yoga puede bastar para activar procesos que impactan positivamente en nuestra salud integral.

En una sociedad que favorece soluciones rápidas y productos inmediatos, es momento de replantear el enfoque. El cuidado de la piel no debe limitarse a lo que se aplica externamente, sino también a cómo vivimos a diario.

La actividad física no es solo un hábito saludable; es una inversión en el bienestar, una estrategia preventiva y una herramienta de transformación. Y en ese proceso, la piel se convierte en un testigo visible de nuestras decisiones.

La invitación es clara: movernos más, sentarnos menos y reconectar con nuestro cuerpo como un sistema integral. Porque al final, la verdadera salud y belleza comienzan desde adentro.