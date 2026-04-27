En un pequeño barrio del suroeste de Puerto Rico, las recetas médicas pronto tendrán algo más que medicamentos: arroz, frutas, vegetales, avena, leche y orientación para aprender a convertirlos en hábitos saludables.

Y es que, controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el colesterol o la obesidad no siempre depende exclusivamente de los medicamentos.

Muchas veces, el verdadero reto es poder costear alimentos nutritivos, saber cómo prepararlos o, simplemente, tener acceso a ellos.

Con esa realidad en mente, Medical Experience by Migrant (MEDX) desarrolló Pharma Nutre+, la primera farmacia de alimentos del oeste que busca ayudar a pacientes con enfermedades crónicas a controlar su salud desde la alimentación.

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El objetivo es intervenir a tiempo para evitar que estas afecciones avancen a etapas más complejas.

“Es un servicio innovador que marca un punto de partida en cómo abordamos los problemas de salud”, resaltó la Dra. Tania Rodríguez Morales, directora ejecutiva de MEDX.

La inauguración será este 29 de abril a partir de las 10:00 de la mañana, frente a la clínica del centro de salud comunitario en Ensenada, Guánica.

Durante la actividad, habrá una casa abierta para que la comunidad conozca el espacio, charlas educativas y demostraciones en vivo con pacientes que comenzarán a recibir gratuitamente su primera compra mensual.

Como un colmado

Los pacientes elegibles serán aquellos diagnosticados por su médico primario con enfermedades descontroladas vinculadas a la alimentación.

Entonces, según su padecimiento, recibirán una orden médica o voucher que podrán redimir en la farmacia.

“Es como un colmado, que tiene todos los alimentos”, explicó la doctora. “Y está anexo a nuestra farmacia regular”.

Las compras también incluirán yogur, pasta, habichuelas, salsa, carne de cerdo y pollo.

Acompañamiento constante

A diferencia de los enfoques tradicionales, basados en la farmacoterapia, este modelo integra la educación nutricional como pieza clave para controlar estas enfermedades de alto riesgo.

Sin embargo, lograr que, por ejemplo, un paciente controle su diabetes conlleva un cambio radical en su estilo de vida.

“Nos enseñan a comer de una manera y, de momento, nos dicen que no es saludable. Eso crea incertidumbre. ¿Qué como ahora? ¿Cómo lo hago?”, sostuvo.

Este proyecto subsana esa preocupación, pues es requisito el acompañamiento recurrente de un nutricionista, quien también le enseñará cómo confeccionar en su hogar esos alimentos de una manera variada.

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“Estamos yendo un poco más allá. Usualmente, todo se queda en la narrativa educativa. Nosotros estamos añadiendo esa narrativa, pero literalmente facilitando lo que ellos necesitan para poder adoptar esos nuevos hábitos de comer saludable”, agregó.

Un trabajo en equipo replicable

Para garantizar su continuidad, MEDX estableció una alianza con el Banco de Alimentos de Puerto Rico, que suplirá la comida de manera continua.

“El acuerdo colaborativo es vitalicio”, indicó la ejecutiva. “Eso nos ayudará a continuar, poco a poco, añadiendo a otros pacientes que se van a poder beneficiar”.

Así, esta idea que iniciará en esa pequeña comunidad tiene el potencial de replicarse en otras regiones de Puerto Rico, especialmente porque no requiere que las organizaciones asuman por completo el costo.

“El Banco de Alimentos ya tiene la iniciativa, lo que necesitan son entidades responsables que garanticen que esos alimentos lleguen a las comunidades y que pueda ser de manera integral con la medicina primaria”, aseguró.

La meta de la institución es expandir el concepto a sus otras farmacias en la región oeste.

Salud integral en un solo lugar

Esta nueva farmacia de alimentos forma parte de una visión más amplia.

“Estamos tratando de que cada centro que ubicamos en comunidades de difícil acceso pueda aglomerar la mayor cantidad posible de servicios”, destacó Rodríguez Morales.

Porque la atención de la salud en el archipiélago suele estar fragmentada. Por lo tanto, agrupar todo en una sola localidad elimina barreras de distancia, transportación y costos, que impiden que una persona pueda recibir un tratamiento completo.

“Queremos que cada clínica provea un servicio del pie a la cabeza: salud física, mental, radiología, optometría, dentista y todo lo necesario para que los pacientes tengan mejores resultados de salud”, puntualizó.

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Como parte de ese enfoque innovador, MEDX también ofrece terapias de salud mental con realidad virtual en todas sus clínicas con servicios psicológicos.

A través de equipos como los Meta Quest, los pacientes participan en experiencias inmersivas guiadas por profesionales para trabajar enfermedades como ansiedad, depresión y trastornos alimenticios.

“Son iniciativas innovadoras, que se salen de la caja y que buscan traer alternativas para poblaciones que, tal vez, las disponibles no han sido suficientes”, afirmó la directora ejecutiva.

De esta manera, MEDX –que celebra sus 55 años de servicio– apuesta por un modelo de salud holístico, donde el ser humano es el centro.

Y Pharma Nutre+ es la evidencia, una solución efectiva donde converge la prevención, la nutrición, la educación, la medicina y la innovación. Es empoderar para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, de las comunidades del oeste de Puerto Rico.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.