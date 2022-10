Los trastornos de ansiedad son cada vez más comunes en la población y aproximadamente un 25 % de las personas pueden padecerlos en algún momento de sus vidas. Es por esto que, identificar estas condiciones a tiempo, resulta en un beneficio para la salud mental y física.

Por este motivo, la Comisión de Servicios Preventivos de Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force) está considerando recomendar que los médicos primarios realicen una evaluación durante visitas de rutina, que les permita identificar cualquier trastorno de ansiedad que se presente en pacientes adultos menores de 65 años, y así poder tratarlos a tiempo.

Según la doctora Karen Martínez, psiquiatra de niños y adolescentes, y directora del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), estas recomendaciones aún están en el proceso de evaluación, pero entiende que la utilización de cuestionarios y otras herramientas sería de gran provecho para tratar la salud mental de esta población.

“En el área de salud mental, anteriormente se había recomendado que se midiera la ansiedad en adolescentes y ahora se está recomendando que se mida también en todos los adultos porque, en estos últimos años, se estaba viendo que estaban aumentando los trastornos de ansiedad. Pero, con la pandemia del COVID-19 se han disparado los casos y esta nueva guía nos está llevando a que hagamos este cernimiento en todos los adultos, porque hay un nuevo interés para ver qué efecto puede tener”, expresó la doctora.

Por su parte, Víctor Toraño, psiquiatra de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), también consideró que esta apertura para opiniones de la comunidad científica y del público en general es positiva y traerá prácticas que ayuden a atender estos trastornos en una etapa temprana.

“Estas recomendaciones van a tener implicaciones a nivel nacional y ellos son bien cuidadosos y se dejan llevar estrictamente por lo que la investigación y la evidencia científica demuestran. Ellos quieren que la gente opine sobre esto y creo que es una excelente idea porque la realidad es que la mayoría de los médicos que enfrentan estos trastornos son los médicos primarios. Esto debe ayudar a estructurar una serie de preguntas para aquellas personas para quienes no es obvio que puedan tener depresión o ansiedad”, expuso el doctor Toraño.

De aprobarse estas nuevas guías, Martínez afirmó que esto también ayudaría a controlar otras condiciones físicas que suelen verse trastocadas cuando el paciente atraviesa una crisis mental.

“Es importante conocer si el paciente tiene problemas de trastornos de ansiedad porque esto puede afectar otras condiciones de salud como las cardiovasculares, gastrointestinales, del pulmón, inflamatorias y hasta las dermatológicas. Todas esas condiciones empeoran, si hay ansiedad no tratada. Si queremos mantener a la gente saludable tenemos que identificar y tratar la ansiedad”, enfatizó la psiquiatra.

Hablemos de ansiedad

La ansiedad es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo que nos ayuda a estar pendientes de asuntos que puedan ser amenazantes o que, por alguna razón, les tengamos que prestar atención.

“Es algo que todos sentimos cuando nos encontramos en situaciones donde desconocemos el resultado. Es un sentimiento totalmente natural. Cuando se convierte en un trastorno ese miedo es excesivo, no podemos controlarlo”, explicó el doctor Toraño.

Esta respuesta incluye un componente físico, donde el cuerpo se prepara para responder a una posible amenaza, por lo que se presentan “respuestas físicas como el corazón que late más rápido, sentimos los músculos tensos, a veces nos molesta el estómago; eso es el cuerpo preparándose para reaccionar a algo que percibe que puede ser una amenaza”, detalló la doctora Martínez.

La ansiedad también trae consigo un componente mental, donde la persona no puede parar de pensar en alguna situación, ya sea del pasado, de algo que ocurrió, una situación que le preocupe, o del futuro.

Aunque la ansiedad es normal en el ser humano, la psiquiatra recalcó que hay ocasiones en que esa ansiedad no se encuentra en niveles normales y mencionó dos señales que nos pueden advertir que la situación del paciente es de cuidado.

“Hay dos puntos que me indican que la ansiedad se está saliendo de control. Primero, que te esté causando molestia; que el paciente se sienta físicamente mal o angustiado. El otro punto es que empiece a [ser] disfuncional, que no pueda salir de la casa porque le dé miedo, que no pueda ir al trabajo o que deje de socializar debido a la ansiedad”, indicó la directora de Psiquiatría del RCM.

Una vez se identifica que existe un trastorno de ansiedad, entonces hay tratamientos que permiten que el paciente pueda tener su ansiedad bajo control

“Hay que tratar al paciente con una combinación de terapias cognoscitivas conductuales, donde se identifican esos pensamientos que están causando la ansiedad y se tratan de modificar, en conjunto con medicamentos que bajan el volumen a esa reacción física de ansiedad”, dijo Martínez.

Por su parte, el doctor Toraño aclaró que no todas las personas van a requerir medicamentos o terapias, “va a depender de la capacidad que tenga la persona de conocerse a sí misma y de encontrar aquellas actividades que le hagan sentirse menos ansiosa. Por medio de ejercicios, yoga, meditación, hay un sinnúmero de terapias que hacen que la persona pueda sentirse en control sobre sus emociones”, concluyó el doctor.

Quienes sientan la necesidad de asistencia telefónica pueden llamar a la línea PAS al 1-800-981-0023 o pueden buscar ayuda en el Centro Especializado en Trastornos de Ansiedad de la UPR, llamando al 787-758-2525, extensión 1923.