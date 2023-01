Ante la proximidad de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el titular de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, exhortó hoy a la ciudadanía a disfrutar de este evento cultural con moderación en el consumo de alcohol.

“Es de conocimiento general que a este evento multitudinario asisten miles de personas de toda la isla, incluso muchos turistas. Durante la celebración, no podemos perder de perspectiva que algunas personas suelen extralimitarse con el consumo de bebidas alcohólicas sin pensar en las posibles consecuencias, no solo para sí mismo sino para otros que van en búsqueda de divertirse sanamente. Ante esta otra realidad, hago un llamado a la cordura e invito a aquellas personas que decidan ingerir alcohol, a que lo hagan con moderación”, indicó el doctor Rodríguez.

Para Rodríguez Mateo es de suma importancia la moderación para evitar las conductas de riesgo bajo los efectos del alcohol. “La idea de asistir a estos eventos no es causar estragos ni tragedias que lamentar; por el contrario, es vivir momentos agradables y apoyar nuestra cultura. Eso, lo podemos lograr teniendo siempre presente la moderación. Recordemos que el alcohol propicia pérdida de controles en el individuo, violencia, intoxicación, accidentes de autos e incluso, la muerte”.

Acto seguido el administrador de ASSMCA agregó que algunas de las personas que están bajo los efectos del alcohol pueden llegar a sostener relaciones sexuales sin protección, y provocar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Por otro lado, Rodríguez Mateo también instó a los padres a ejercer una mayor supervisión de sus hijos en la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián. “En ocasiones anteriores, hemos visto que menores de edad asisten a estas festividades en grupos sin necesariamente la presencia de un adulto que supervise. Es importante que los padres asuman su responsabilidad porque, muchas veces, algunos aprovechan esos espacios para consumir alcohol o fumar, lo cual es ilegal a su edad”.

De igual forma, el doctor Carlos Rodríguez Mateo exhortó a los comerciantes a cumplir con las leyes que prohíben la venta de alcohol y tabaco a menores. “Solicita identificación. Evita que nuestros menores arriesguen sus vidas”.

Finalmente, Rodríguez Mateo brindó algunas recomendaciones para aquellas personas que asistan a las fiestas y que decidan consumir alcohol con moderación.

“No te extralimites. Procura mantener el estómago lleno cuando consumas alcohol porque esto demora el proceso de absorción. Bebe mucha agua entre tragos para hidratarte. Come antes y durante. Asegúrate bien de qué es lo que están sirviéndote en el trago. También, procura no ingerir más de una bebida por hora y evita la presión de los pares. No aceptes una bebida de un extraño ni tomes con personas desconocidas. Si tomas, no conduzcas; no olvides que cualquier cantidad de alcohol puede afectar tu coordinación y estado mental. Agrega hielo extra al vaso; de esta forma, la bebida se diluye y el hielo ocupa lugar, permitiéndote beber menos alcohol, sin darte cuenta. Elimina el removedor o sorbeto, ya que con ambos objetos beberás más rápido y, por ende, más cantidad; y elije tragos sin mucho azúcar”, exhortó el titular de ASSMCA.