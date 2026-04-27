Síndrome de manos, pies y boca: causas, síntomas y tratamiento
Con hidratación, control del dolor y cuidados en casa, la mayoría de los niños se recuperan sin complicaciones
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El síndrome de manos, pies y boca es una infección viral común en la infancia, especialmente en niños menores de 5 años. Aunque puede preocupar por su apariencia, generalmente es una enfermedad leve que se resuelve por sí sola en pocos días.
¿Qué lo causa?
Es provocado principalmente por el virus coxsackie y otros enterovirus.
Se transmite fácilmente a través de la saliva, las secreciones nasales, el líquido de las ampollas de la piel y las heces; por eso es común en guarderías y escuelas.
Síntomas más frecuentes
Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 6 días después del contagio e incluyen:
- Fiebre leve
- Malestar general
- Disminución del apetito
- Dolor de garganta
- Llagas dolorosas dentro de la boca
- Erupción con ampollas en manos y pies
- A veces lesiones en glúteos o piernas
- Algunos niños también pueden presentar irritabilidad, babeo o molestias abdominales leves
¿Cuánto dura?
La enfermedad suele durar entre 7 y 10 días y puede presentarse así:
- Fiebre: 1 a 2 días
- Llagas en la boca: 5 a 7 días
- Erupción en piel: hasta 10 días
El niño es más contagioso durante los primeros días, aunque el virus puede eliminarse en las heces durante varias semanas.
Tratamiento
No existe un tratamiento específico, ya que es una infección viral. El manejo es sintomático y consiste en:
- Acetaminofén o ibuprofeno para fiebre y dolor
- Ofrecer líquidos fríos
- Evitar alimentos ácidos o salados
- Mantener buena hidratación
- Lavado frecuente de manos
- Los antibióticos no están indicados
¿Cuándo debes consultar al pediatra?
- El niño no quiere bebe líquidos
- Orina menos de lo habitual.
- Fiebre por más de 3 días
- Dolor intenso en la boca
- Mucho decaimiento
- Vómitos persistentes
Medidas de prevención
- Lavado de manos frecuente
- No compartir utensilios
- Desinfectar superficies
- Evitar contacto cercano durante la fase aguda
El síndrome de manos, pies y boca suele ser benigno y autolimitado. Con hidratación, control del dolor y cuidados en casa, la mayoría de los niños se recuperan sin complicaciones.
El autor es pediatra y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Para información, llama al 787-999-0889 o escribe a centropediatricopaseosgjt@gmail.com.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.