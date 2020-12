Para los que aún no tienen idea de qué regalar esta temporada, aquí les va un hint. Hay algo que todos quieren tener o mantener. Puede ser escurridiza, en algunos casos y no todos alcanzan a tenerla en el mismo nivel. Pero ojo, está tan y tan cotizada últimamente, que los que la tienen no la cambian por nada. Ni por todo el oro del mundo. ¿Qué es? La buena salud. Y si estás en la onda práctica, estos regalos te encantarán, ya sea obsequiarlos o recibirlos.

1. Limpieza y desinfección profesional en casa

Las compañías de limpieza profesional han crecido en la época de la pandemia, porque la gente quiere asegurarse de que no hay una superficie con el COVID-19 en su casa. Obsequia un servicio de desinfección contra virus, gérmenes, bacterias y otros agentes infecciosos, adaptado a las necesidades de la familia. Compara precios y lo que incluye el servicio. Y si es mamá o papá quien se encarga de las principales tareas del hogar, les viene bien tomarse un descanso.

2. Travel kit

La vida ahora se divide en antes y después de la pandemia. Lo que antes dábamos por sentado, o lo que antes simplemente no hacíamos, ahora es lo indispensable. Tenemos nuevas rutinas para todo, cada vez que hay que salir de casa, ni se diga si hay que viajar. Consigue un travel kit con todos los esenciales. Por ejemplo, en una bolsa plástica viene un cover para el asiento, 2 mascarillas (de 3 capas), 1 mascarilla KN95, dos covers para ponerle al asiento del inodoro, 2 pares de guantes plásticos, 4 toallitas desinfectantes, una bandeja de plástico, jabón y una botellita con spray de alcohol. Es un paquetito relativamente pequeño, conveniente para llevar en la guantera del auto, en un viaje en guagua o en el tren, en un avión, o hasta para salir al cine. Lo trae Good Quality Products PR. Detalles al 787-363-1978.

3. Mascarillas

Las hay de montones de colores e incluso estilos. Algunas son con una banda elástica que descansa detrás de la oreja, otras quedan aseguradas por partida doble, con un lazo o nudo detrás de la cabeza. Las hay de algodón, de seda y hasta bordadas con lentejuelas. Hasta las desechables vienen en diferentes colores. Y muchos diseñadores del patio han trabajado las suyas, estampándoles su firma. Por ejemplo, Carrazana, de las que ha lucido la gobernadora Wanda Vázquez Garced y cuyos pedidos pueden hacerse vía Messenger o Inbox, en la página de Facebook Carrazana Mascarillas y que de paso, también tiene un “Couture Collection”. En otro estilo las diseñan Stella Nolasco (www.stellanolasco-collection.com) y Edzel Giovanni, quien está trabajando unas en encaje para las novias. Y para los amantes de la música, hasta Ednita Nazario promociona las suyas para protegerse “con pasión”, en shopednita.com. Mientras que en Amazon hay bastante variedad, incluyendo algunas con estilos más casuales y deportivos. También costureras del ámbito local, como Andrea Cristina de @sewistication, tiene mascarillas en variedad de estampados (como la de los granos de café) y la reconocida plataforma de moda Retazo.Co, manufactura y desarrolla productos según los principios del comercio justo y fue de las primeras en producir mascarillas reusables. Información en www.retazo.co/retazo-what-we-do.

4. Un hydrafacial

Es un tratamiento de hidratación y exfoliación personalizado, que se debe llevar a cabo únicamente en centros de estética de medicina avanzada, ya que este requiere el manejo de tecnología patentada —se utiliza un instrumento que se considera de grado médico— para limpiar, dilatar los poros y prepararlos para la extracción con una mezcla de ácido glicólico, salicílico y extractos botánicos. El hydrafacial, también remueve las células muertas y extrae las impurezas de la piel mediante una especie de miniaspiradora en un procedimiento libre de dolor. ¿Por qué es bueno para la salud? Porque la piel del rostro, ahora que está cubierta por largos períodos de tiempo con una mascarilla, pudiera desarrollar resequedad, agravar la rosácea o el acné, por lo que requiere de mayores cuidados de ahora en adelante. “Los tratamientos para la piel no son un gasto, son una inversión”, aseguró Liliana Bras, fundadora de la clínica de estética médica Bras Medical Spa. Detalles al 787-754-4000.

5. Aceites esenciales de grado terapéutico

Desde hace mucho tiempo, la aromaterapia ha demostrado sus beneficios. Y en estos tiempos de tanta ansiedad, qué mejor que aportar a un ambiente de tranquilidad y sosiego mediante el poder de los aromas. Por ejemplo, adquiere aceites esenciales —mejor aún cuando se combinan con técnicas de masaje— como los de la línea Doterra (www.doterra.com y my.doterra.com/aromaterapiapr), con productos hechos con lavanda, nardo, bergamota o pachulí. De paso, tienen el sistema Adaptiv, que incluye aceites que se usan en la piel o con difusor, combinados con un suplemento, en cápsulas, que se ofrece para ayudar al sistema neurológico a reducir el estrés. También, la línea cuenta con aceites de apoyo inmunológico contra los gérmenes y diferentes tipos de difusores.

6. Almohadas terapéuticas

Muchos experimentan insomnio y ansiedad en mayor grado desde que comenzó la pandemia, ¿hay alguna manera de mejorar el descanso? Existe una nueva generación de almohadas que están diseñadas para conseguir un descanso más profundo, debido a la forma en que están diseñadas. Estas permiten la relajación de los músculos de la cabeza, el cuello y los hombros y el alivio del dolor. Son de distintos tamaños, facilitan la postura correcta y garantizan un mayor confort. Hay líneas como Orliman 25, otras pueden usarse frías o calientes y están rellenas de ingredientes combinados, como menta, manzanilla y eucalipto. Otras, se valen de bolitas de microperlas, almohada con gel, espuma viscoelástica o con memory foam, de apoyo cervical. Si regalar un masaje de spa te resulta imposible, una almohada también puede contribuir a mejorar el sueño. Marshall’s tiene varias marcas, Bed Bath & Beyond y Amazon también.

New Balance San Juan cuenta con variedad de estilos en calzado deportivo para ayudarte a lograr tus metas de bienestar.

7. Calzado

Obsequia el bienestar de una pisada cómoda y segura luciendo el calzado perfecto. Hay variedad de atuendos y calzado deportivo en New Balance San Juan, en la avenida Chardón #210 en Hato Rey o síguelos en Facebook: NewBalancePuertoRico o en Instagram: NewBalance_pr. Con servicio de curbside pick up y envíos disponibles a toda la isla. Más información en el 787-756-2121.