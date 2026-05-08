Celebra a mamá con SUMAQ
Perlas barrocas: el detalle inolvidable para este Día de las Madres
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Este Día de las Madres, SUMAQ te invita a celebrar a mamá con joyería única.
Inspirada en la belleza natural de las perlas barrocas y en el amor incondicional de mamá, esta colección reúne piezas delicadas y elegantes para regalar un detalle inolvidable.
Disponible en sus seis localidades y en sumaqsilver.com.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.