Lograr un balance de aficiones comunes, en una base de respeto, amor y comprensión, es una de las mayores satisfacciones para la especialista en relaciones públicas, Brendaliz Ávila Rodríguez, quien comparte su vida con cinco hijas veinteañeras.

Aunque solo dos de estas chicas nacieron de su vientre, Brendaliz aseguró que todas, incluyendo las tres hijas de su esposo, el doctor William Ramírez Cacho, representan un aspecto fundamental en su existencia.

De esa manera, Valeria Isabel, Alejandra Liz, Isabel Margarita, Claudia Sofía e Ileana Andrea, de 20, 22, 23, 25 y 28 años, respectivamente, transformaron el mundo de esta manatieña para convertirse en sus mejores amigas, confidentes y maestras.

Al compartir su historia, Brendaliz, quien es la directora de Relaciones Públicas Corporativas del grupo hospitalario Manatí, Mayagüez y Bayamón Medical Center, confesó que, “soy madre de dos niñas, y tres que son de mi esposo, pero son como si fueran mías”.

“Es bien interesante; son cinco chicas y todas tienen su personalidad diferente, sus cualidades y sus intereses también. En muchas ocasiones son distintas”, destacó la egresada del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en donde obtuvo un bachillerato en Comunicación Pública y una maestría en Recursos Humanos.

“Siempre estoy muy ocupada, pero aprendo un montón de ellas y me enseñan cosas todos los días. Son brillantes; muchachas bien inteligentes, bien curiosas, y eso me da mucha energía”, admitió la hija de Pedro Juan Ávila Justiniano y Marvi Rodríguez Bonilla.

No obstante, una casa llena de mujeres significa una pequeña complicación a la hora de salir como familia, según Brendaliz.

“A veces, tengo que decir que es un poquito caótico. Cuando vamos a salir a un lugar, pues tenemos que empezar a prepararnos con mucho tiempo porque hay que arreglarse, hay que maquillarse, y todas esas cosas. Así que esa rutina que nosotras las mujeres hacemos pues, aplica a todas. A veces, eso es un poquito más retante, pero, igual, lo disfrutamos”, reveló.

Entre las actividades que disfruta junto a sus hijas, destacó que, “a todas nos fascina el cine y me gusta mucho hablar de películas con ellas”.

“También nos gusta mucho viajar. Por lo menos, una vez al año, tratamos de hacer un viaje del que podamos participar todos. Hacemos como una combinación de intereses y ahí, pues, lo disfrutamos”, relató.

“Nosotras hablamos mucho. A mí me encanta hablar con mis hijas porque aprendo mucho de ellas; ellas me enseñan mucho de cómo piensan los jóvenes ahora, cuál es la visión, cuál es el enfoque de la juventud en estos tiempos, y eso me gusta mucho. Igual, me gusta escucharlas y aprender también de ellas”, agregó.

Como madre y profesional, mencionó que, una de las dificultades “es lidiar entre los compromisos del trabajo y, a la vez, ser mamá”.

“Cuando quieres estar presente en la vida de tus hijos, eso demanda de tu tiempo y, a la vez, quieres ser un profesional de calidad. Pero, pienso que la clave de todo es ser organizado y estructurado, y, de esa forma, uno puede sacar tiempo para muchas cosas”, afinó.

Asimismo, apuntó que, “ser mamá, te da la oportunidad de poder expresar y sacar lo mejor que tú tienes como ser humano”.

“Para mí, ser mamá, te invita a corregir aquello que quizá no has hecho bien en tu vida, a dar un buen modelaje, a sacrificarte para darles lo mejor y a motivarte todos los días para estar presente, estar con ellos y acompañarlos en su camino también”, sentenció.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.