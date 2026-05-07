El domingo, 10 de mayo, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., las familias podrán disfrutar de un buffet con siete estaciones que incluyen ensaladas frescas, sopas, acompañantes, pastas, carnes y mariscos, una estación para niños y una variada selección de postres.

La propuesta, diseñada para resaltar sabores diversos en un ambiente acogedor, busca crear una experiencia memorable para homenajear a mamá.

Además, el resort contará con ofertas de estadía para quienes deseen convertir la celebración en una escapada especial de fin de semana.

Como parte de la experiencia, los visitantes también podrán disfrutar de sus exclusivos venues gastronómicos y de entretenimiento. En Flights Wine Bar se ofrecen catas de vinos y whiskies prémium para una experiencia sofisticada; Veranda Terrace Bar brinda un ambiente chic ideal para cócteles, tapas y momentos relajados; mientras que Carambola Sports Bar & Grill invita a compartir en un ambiente animado con billar, dominó y eventos deportivos en pantalla gigante.

El Mayagüez Resort & Casino reafirma su compromiso de crear momentos especiales, invitando al público a reservar con anticipación al 787-832-3030 ext. 1000.