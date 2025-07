La inteligencia artificial llegó para quedarse. No obstante, a pesar de la inmensurable amplitud de sus usos, resulta importante entender cómo aplicar los beneficios de esta tecnología de manera responsable y ética.

A continuación, ofrecemos un desglose de consejos puntuales sobre cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo empuñarla adecuadamente en el transcurso de la carrera académica de cada estudiante.

1. Entender cómo opera

La inteligencia artificial genera una base de datos a raíz de los datos o la información que recopila de cada usuario en la web. El poder de la inteligencia artificial se le atribuye a su habilidad programática de reconocer patrones de intereses de la persona y refinar las predicciones que libera en cada búsqueda. Esta data se extrae de un sinnúmero de fuentes y bases de datos que, en conjunto, componen la información que se divulga al usuario. Esto incluye búsquedas en línea, interacciones con asistentes virtuales y usos e intereses divulgados en las redes sociales.

PUBLICIDAD

2. Entender las limitaciones de la inteligencia artificial

Debido al hecho de que este recurso deriva su información de una base infinita de datos, es imperativo entender que la inteligencia artificial no es perfecta. A menudo comete errores, ya que depende de la exactitud de los datos que procesa. Es decir, si los datos procesados son parcializados, incompletos o falsos, la inteligencia artificial reflejará estos defectos. Partir de la realidad de que la inteligencia artificial puede ser inexacta y errónea puede ayudar a evitar una dependencia exclusiva de esta tecnología y asumirla como una herramienta complementaria al aprendizaje.

3.Entender las implicaciones más amplias de la IA en el diario vivir

La inteligencia artificial está en todas partes: en los dispositivos móviles, los dispositivos inteligentes o smart en los hogares, en las redes sociales y otras. De esta manera, la inteligencia artificial puede predecir el clima, proveer direcciones y hasta facilitar el reconocimiento de voces y rostros de los generadores de búsqueda como Siri o Google Assistant. En el ámbito educativo, sin embargo, la tecnología se ha utilizado para personalizar las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, esta se ha implementado para identificar las necesidades de los estudiantes a través de datos y crear plataformas de aprendizaje para identificar las materias más débiles y ayudar al alumno a perfeccionarlas.

4. Cómo usar la IA en el año escolar

La inteligencia artificial es un recurso útil para comenzar una lluvia de ideas e impulsar el pensamiento creativo. También sirve para localizar fuentes, verificar hechos y ubicar información con mayor agilidad. De esta manera, para evitar la apariencia de plagio, los estudiantes deben ser transparentes y acreditar la plataforma generadora de inteligencia artificial tras su uso. Esto refuerza la honestidad y la integridad en el trabajo académico. Además, se exhorta a los estudiantes a acompañar su aprendizaje tradicional con la inteligencia artificial para desarrollar ciertas destrezas como, la gramática y los idiomas. No obstante, cualquier información provista debe absorberse con una mirada crítica y ser cotejada con fuentes confiables.

PUBLICIDAD

5. Cómo NO usar la IA en el año escolar

La inteligencia artificial se debe observar como una herramienta y no como un atajo para completar las tareas y las asignaciones de la escuela. Privarse de realizar alguna tarea puede impedir el aprendizaje y el entendimiento de una materia particular. Además, la inteligencia artificial puede brindar sugerencias adaptadas al buscador, pero carece del juicio y del razonamiento propio de los humanos, por lo que, cuando se trata de decisiones importantes, se debe aproximar la carga desde el pensamiento crítico e individual.

Por último, la inteligencia artificial puede y es utilizada a menudo para difundir información engañosa como el deepfake (la alteración y manipulación de imágenes o sonidos para engañar a los usuarios sobre su autoría). Por ello, su uso debería acompañarse de un compromiso con la verdad y partir de un entendimiento sobre las implicaciones éticas de utilizar indebidamente esta herramienta. Pues, la inteligencia artificial no debería suplantar el trabajo de la persona, sino realzar el potencial creativo del usuario y fortalecer el proceso creativo de sus proyectos.

Fuente: Angela Watson, Teach students how to use artificial intelligence responsibly. Publicación: Truth for Teachers (22 de septiembre de 2024). https://truthforteachers.com/teach-students-how-to-use-artificial-intellig

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.