DreyfousLabs transforma la enseñanza de las matemáticas mediante un enfoque constructivista que integra manipulativos, tecnología y contenidos digitales interactivos. Su trayectoria comenzó con el desarrollo de ColorFrac™, PoliTabla™, y Algeblocks™, y evolucionó con las plataformas EduSystem, D-Genius y, recientemente, los Presenters Tecnológicos, que enriquecen las experiencias de aprendizaje.

Diseñados para estudiantes de nivel elemental y secundario, sus laboratorios incluyen manipulativos, manuales para docentes y estudiantes, y recursos digitales creados por el Dr. Ricardo Dreyfous. ColorFrac™ facilita la comprensión de las fracciones, mientras que Algeblocks™ y PoliTabla™ fortalecen el aprendizaje del álgebra, los enteros y los polinomios mediante experiencias concretas e interactivas.

Con DreyfousLabs, los docentes cuentan con un ecosistema de recursos manipulativos y tecnológicos que promueve el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y una comprensión profunda de las matemáticas.