El comienzo de agosto ha desplegado un sinnúmero de retos para nuestros estudiantes, al igual que preocupaciones para los padres, considerando que vivimos una emergencia de salud, que ha comenzado la temporada de huracanes y que, para quienes residen en el Sur, los movimientos telúricos no han cesado. Por lo tanto, al elegir dónde educar a nuestros niños, ya no solo se considera la calidad educativa, si no, también, cuán seguro es el ambiente escolar, espacio que representa un segundo hogar.

Desde su inicio en el 2014, la Academia Ponce Interamericana (API) ha desarrollado un espacio propicio para la creación de líderes, fomentando una cultura de aprendizaje e innovación. Para API, esta misión no ha cambiado, solo se ha fortalecido para atender las necesidades del presente, particularmente considerando el aspecto de seguridad.

Relacionado a la emergencia de salud, se han tomado medidas estrictas, comenzando por la instalación del sistema UV Matrix de Ultravation, un sistema sofisticado de rayos ultravioletas que elimina los patógenos en las unidades de acondicionador de aire, la cual le brinda climatización a toda la institución académica. Igualmente, a este sistema se le han añadido filtros de alta capacidad, que capturan partículas de hasta de 3.0 micrones.

Durante el año académico, se mantendrán los protocolos de seguridad como: utilización de mascarillas constante, desinfección de manos y toma de temperatura. Además, en términos de seguridad, API cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia, acceso controlado y oficiales de seguridad no armados.

Ante posibles eventos naturales, API asegura la continuidad de sus servicios, al contar con una cisterna de agua potable, sistema de generación eléctrica y capacidad de almacenamiento de combustible de hasta 3,700 galones. Por otra parte, la estructura es sismorresistente y cuenta con un sistema de detección de movimiento de terremoto, donde se activan las alarmas para desalojar las instalaciones. Igualmente, cuenta con un sistema de válvulas automáticas en los tanques de gas propano, que, al ocurrir un temblor, interrumpen el paso, evitando fugas en el sistema. En caso de un evento extremo, la institución está equipada con alimentos no perecederos, cada salón tiene una mochila de emergencia y un oficial de primeros auxilios.

Más allá de la pandemia y de los eventos naturales, API cuenta con múltiples modalidades de estudio lo cual le brinda la libertad a la familia de elegir, de acuerdo con su ubicación y necesidad, sin comprometer la calidad educativa y la seguridad. Tanto de forma presencial como en línea, el menor es parte de una experiencia educativa única, la cual promueve el desarrollo de competencias en ciencias, matemáticas, tecnología, bellas artes y deportes.

API está acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools, posee su Registro de Educación Básica otorgado por el Departamento de Estado y está afiliada a la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico.

Para información, accede a api.ponce.inter.edu., llama al 787-479-6504 o escribe a admisionesapi@ponce.inter.edu.