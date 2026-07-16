Celebrar 125 años es honrar un legado de excelencia, compromiso y vocación educativa. Durante más de un siglo, Robinson School ha formado generaciones de estudiantes con una educación integral, fundada en la excelencia académica, los valores y el liderazgo, dejando una huella que trasciende el salón de clases.

Mientras en Robinson School se preparan para celebrar su historia, continúan con la mirada puesta en el futuro. Cada estudiante, docente, colaborador y familia ha sido parte de este legado que continúa fortaleciéndose con innovación, dedicación y el firme propósito de seguir formando ciudadanos preparados para transformar el mundo.

En este regreso a clases, inician un nuevo capítulo con la misma pasión que los ha distinguido durante 125 años. En Robinson School dan la bienvenida a un año de nuevos desafíos, aprendizajes y oportunidades, convencidos de que cada día es una oportunidad para crecer, alcanzar nuevas metas y seguir construyendo juntos una historia de excelencia.

¡Sé parte de este legado!