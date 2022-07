Si alguna vez te ha tocado o te toca enfrentar una situación, en la que estés consternado o preocupado por el estado de salud de tu hijo o hija, y no sabes si acudir o no a una sala de emergencias, no estás solo. Para orientarte sobre cuándo debes acudir a una sala de emergencias, aquí te brindo unas guías.

A los padres que enfrentan una emergencia con sus hijos les recomiendo siempre mantener la calma para que lleguen seguros a la sala y así poder asistirles con su emergencia. Si tu hijo está experimentando síntomas como: fiebre constante, problemas respiratorios, síntomas gastrointestinales como vómitos y diarreas, o traumas que pueden surgir de caídas, entre otros, debes acudir a la sala de emergencias pediátricas más cercana o llamar al 9-1-1. En resumen, se debe buscar ayuda por todo síntoma que nos preocupe como padres y que afecte la salud y estabilidad de nuestros hijos.

Es importante enfatizar que, ante cualquier anormalidad que un infante de 0 a 3 meses de edad presente, se debe acudir inmediatamente a la sala de emergencias para una evaluación médica. Una sala de emergencias pediátrica atiende a pacientes desde un día de nacido hasta los 20 años. La sala de emergencias pediátricas de Auxilio Mutuo cuenta con pediatras las 24 horas, los 7 días, y con emergenciólogos para atender estos síntomas frecuentes y demás emergencias en los pacientes pediátricos.

Es importante visitar al pediatra cuando sean situaciones de rutina o seguimiento. Es decir, evaluaciones del crecimiento del menor, vacunas, documentación de campamentos o de regreso a la escuela, recetas de medicamentos de seguimiento, entre otras.

El regreso a clases es una época que siempre trae un incremento de pacientes pediátricos a la sala de emergencias. Por ello, es importante, ahora que nos enfrentamos al nuevo año escolar, que los padres tengan a sus hijos con las vacunas al día, además de no bajar la guardia con relación al COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Los padres deben continuar orientando a sus hijos sobre las medidas de prevención como el lavado de manos y mantener el uso de la mascarilla.

Pueden contar con la sala de emergencias pediátrica del Auxilio Mutuo como su primera opción. Estamos listos para atender a sus hijos con un excelente grupo de médicos, personal de enfermería y terapistas respiratorios para tratar cualquier emergencia.

Sobre Auxilio Pediátrico

Auxilio Pediátrico, del Hospital Auxilio Mutuo, es el centro más completo y especializado en servicios de salud para infantes, niños y adolescentes. Cuenta con área de maternidad con siete salas de partos, una sala de emergencia exclusiva para pacientes pediátricos con pediatras 24/7, un piso especializado para hospitalización, unidades de cuidado intensivo neonatal y pediátrico (NICU/PICU), Clínica de Subespecialistas pediátricos y una facultad médica de más de 100 pediatras y subespecialistas pediátricos. A esto se le suma un equipo interdisciplinario de salud con un excelente grupo de enfermeras dedicadas a los pacientes pediátricos.

Para más información, visita www.auxiliopediatrico.com.

La autora es emergencióloga y directora de la Sala de Emergencias Pediátricas y subdirectora de la Sala de Emergencias de Adultos del Hospital Auxilio Mutuo.