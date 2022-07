En un ambiente familiar y seguro, The Mall of San Juan ofrece actividades para el disfrute de toda la familia. Conoce los próximos eventos:

Summer Fun Fest

Sábado, 16 de julio, y domingo, 17 de julio | 2:00 - 6:00 p.m. | Atrio Central, Primer Nivel

¡Trae a los chiquitos a conocer a sus personajes favoritos! Cada niño recibirá un librito de autógrafos en el centro de Servicio al Cliente para que su personaje favorito forme parte de ese recuerdo. El evento es libre de costo. Más información: www.themallofsanjuan.com.

Apreciación de maestras/os

Desde el lunes, 18 de julio | 10:00 a.m. – 7:00 p.m. | Centro de Servicio al Cliente

Maestro, The Mall of San Juan quiere agradecer tu labor incansable y tu compromiso por ofrecer a nuestros niños y jóvenes una educación de primera, pese a las circunstancias. Desde el 18 de julio, pasa por el Centro de Servicio al Cliente y recibirás un regalo. *1,000 regalos disponibles. Mientras duren. Favor presentar una ID con foto o talonario.

Día Nacional del Niño

Viernes, 12 de agosto, a domingo 14, de agosto | 10:00 a.m. – 7:00 p.m. | Antigua Área de Juegos

Junto a Pfizer, The Mall of San Juan celebrará el Día Nacional del Niño, donde una enfermera graduada con más de 30 años de experiencia en endocrinología pediátrica del Hospital Municipal de San Juan estará orientando a los padres sobre la importancia del crecimiento de los niños. Además, habrá personajes para que los chiquitos se retraten con ellos de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para más información sobre el crecimiento de los niños, habla con tu médico o puedes visitar la página www.voyacrecer.com.

The Golf Spot

Tanto adultos como niños podrán visitar el exclusivo y único minigolf en toda el área metropolitana. El evento, presentado por Malta India junto a Intellicon Group será para el disfrute de toda la familia, siendo el único “Golfito de 9 hoyos” para niños de 3 años en adelante. The Golf Spot está ubicado en el antiguo espacio del área de juegos de The Mall of San Juan.

En el recorrido de los nueve hoyos, los visitantes encontrarán trampas y dificultades para compartir en familia de manera divertida. Los boletos, que están a la venta a través de PRTicket (www.prticket.com), rondan entre los $8 y $10, según la edad.

Para información de fechas y disponibilidad de boletos, llama al 787-501-6677.

9Track-Go-Karts

Atracción de go karts para la familia. Para detalles, visita las redes sociales de El Patio. Los boletos están a la venta en www.ticketera.com.