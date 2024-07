¡Un inicio perfecto! Con la llegada de un nuevo año escolar, cada estudiante, no importa su edad, debe estar listo para dar lo mejor. ¡Visita The Mall of San Juan para que no le falte nada!

Encuentra todo lo necesario para que vayan a la escuela o a la universidad cómodos y a la moda.