Elegir una universidad es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Va mucho más allá de seleccionar una profesión: significa abrirse a nuevas oportunidades, descubrir talentos y adquirir las herramientas necesarias para transformar vida, familia y comunidad.

Durante más de 120 años, la Universidad de Puerto Rico ha sido uno de los principales motores de movilidad social, conocimiento, investigación, innovación y servicio público de nuestra isla. Miles de profesionales que hoy lideran empresas, escuelas, hospitales, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y proyectos científicos en Puerto Rico y a través del mundo, iniciaron y recorrieron su trayectoria académica en alguno de los 11 recintos de la UPR.

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Hoy, esa misión cobra mayor vigencia. La Universidad de Puerto Rico responde a las aspiraciones de una nueva generación y a las necesidades de una sociedad en constante transformación. Ha fortalecido los procesos de admisión, ampliando las oportunidades de acceso, promoviendo nuevas modalidades de enseñanza e impulsando iniciativas académicas, industriales y de negocio, científicas y comunitarias vinculadas con los mayores retos de Puerto Rico y del mundo.

Su compromiso es claro: ofrecer una educación pública de excelencia, accesible y pertinente, que prepare a sus estudiantes para innovar, liderar y servir con propósito.

Como parte de ese compromiso, celebrará el UPR Fest 2026, un encuentro sin precedentes que reunirá, en un mismo espacio, a los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico para presentar la riqueza académica, cultural, científica, deportiva y estudiantil que distingue al sistema universitario.

Será una oportunidad para que estudiantes y familias conozcan su oferta académica, reciban orientación sobre ayudas económicas, completen la solicitud de asistencia económica federal requerida conocida como FAFSA y descubran cuál de sus recintos responde mejor a sus intereses, talentos y aspiraciones.

Más que una feria educativa, el UPR Fest será una invitación a experimentar muchos aspectos de la Universidad antes de comenzar la vida universitaria. Los participantes podrán conocer sobre oportunidades, informarse sobre distintas áreas de estudio e imaginar el futuro que pueden construir desde la UPR. “Porque somos su Universidad”.

En la UPR saben que el talento existe en cada pueblo, escuela y comunidad de la isla. Su responsabilidad es abrir puertas, reducir barreras y acompañar a quienes ven en la educación el camino para transformar sus vidas y contribuir al bienestar colectivo.

Si estás considerando tu próximo paso académico, este es el momento. Solicita admisión a la Universidad de Puerto Rico y participa del UPR Fest 2026.

Tu talento tiene un lugar. Tu futuro está en la UPR.

Te esperan en el UPR Fest 2026.

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