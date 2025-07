Volver a clases puede traer muchas emociones mezcladas: emoción, nervios, hasta un poco de miedo… ¡y no solo para los niños y jóvenes!

A continuación, algunas recomendaciones:

Etapa preescolar: 3 a 5 años de edad

Rutina + juego + cariño = seguridad emocional

1. Salud física:

Dormir entre 10 a 12 horas.

Establecer una rutina para que se levante y acueste a la misma hora.

Asegurarse de que esté saludable, incluyendo haberle hecho todos los exámenes médicos necesarios y tener sus vacunas al día.

Velar porque tenga una alimentación alta en nutrientes.

Fomentar la socialización entre niños de la misma edad.

2. Bienestar emocional

Practicar el nombramiento de emociones: Los niños en edad temprana comúnmente enfrentan dificultades identificando y expresando sus emociones. En estos casos, los padres pueden ayudarles a nombrar los sentimientos, lo que ayudará a entenderlos mejor y guiarlos en el proceso de resolver algún malestar.

Fomentar un ambiente seguro para que exprese sus emociones.

Incluir algún consejero o psicólogo de niños en algunas conversaciones, de ser necesario.

3. Preparación práctica

Leerle diariamente.

Fomentar la creatividad por vía de manualidades como plasticina, lápices de colores, juegos de estímulo mental, entre otros.

Limitar la exposición a dispositivos electrónicos.

Dialogar periódicamente con los maestros para monitorear el bienestar emocional y el aprendizaje del menor.

Escuela elemental: 6 a 11 años

Atención + estructura + empatía = confianza para crecer

1. Salud física:

Dormir entre 9 a 12 horas de sueño.

Fomentar el aprendizaje de manera creativa, fuera del salón de clases.

Asegurarse de que esté saludable para el regreso a clase, incluyendo haberle hecho todos los exámenes médicos necesarios y haberle administrado las vacunas pertinentes.

2. Bienestar emocional:

Dedicarle tiempo y escuchar activamente sus lamentos.

Hacerle preguntas para entender e identificar sus emociones.

Reafirmar que es completamente normal sentir emociones complejas como el coraje, la tristeza y la frustración.

3. Preparación práctica

Leerle diariamente. Está comprobado que este ejercicio ayuda a desarrollar vocabulario, la comprensión de lectura y la fonética.

Hablarle sobre el regreso a clases para entender sus emociones relacionadas a este nuevo cambio.

Invitarlo a que elija la ropa que desee vestir para fomentar su autodeterminación y su individualidad.

Escuela intermedia: 12 a 14 años

Cambios + presión + búsqueda = necesidad de guía

1. Salud física:

Dormir entre 9 a 12 horas de sueño.

Chequeo médico completo

Alimentación balanceada para energía y concentración

2. Bienestar emocional:

Supervisión tecnológica

Fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización emocional con preguntas como: ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué te hizo sentir así? ¿Qué te hubiera hecho sentir mejor? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?

Estimular pasatiempos que canalicen la ansiedad (arte, música, deportes)

3. Preparación práctica:

Organizar la mochila y rotular materiales para el comienzo de clases.

Designar un espacio en la casa para las tareas.

Involucrarlo en el proceso de escoger sus meriendas o efectos escolares.

Escuela superior: 15 a 17 años

Identidad + libertad + apoyo = conexión saludable

1. Salud física:

Dormir entre 8 a 10 horas de sueño.

Establecer hábitos para un mejor manejo del tiempo.

Involucrarlo en actividades extracurriculares para hacer ejercicio y soltar energía.

Asegurarse de que esté saludable para el regreso a clase, incluyendo haberle hecho todos los exámenes médicos necesarios y tener las vacunas al día.

2. Bienestar emocional:

Escuche a su hijo adolescente sin juzgar.

Fomente un espacio seguro para facilitar la comunicación.

No minimice las emociones complejas de la adolescencia que pueda estar experimentando su hijo. En esos momentos lo más importante es escuchar, empatizar y dialogar.

3. Preparación práctica

Mostrar amor y emoción hacia los intereses del adolescente

Incorporarse y educarse más sobre los intereses de sus hijos.

Si el adolescente es usuario de redes sociales, puede fomentar el uso de estas plataformas para propósitos educativos, además de sociales.

Etapa Universitaria: 18+ años

1. Salud física:

Velar que se alimente saludablemente.

Promover que duerma lo suficiente.

Comunicar que se mantenga hidratado.

Asegurarse de que está saludable para el regreso a clase, incluyendo hacerse todos los exámenes médicos necesarios y tener las vacunas al día.

Involucrarlo en actividades para liberar estrés y relajarse.

2. Bienestar emocional:

Recordarle que es normal sentirse nervioso o ansioso ante el comienzo de clases.

Invitarlo a que busque apoyo de consejeros, familiares o profesionales de la salud mental.

Fomentar que cree redes de amistades con la comunidad estudiantil.

3. Preparación práctica

Familiarizarse con el calendario de clases y la ubicación de los salones

Preparar todos los materiales de antemano y revisarlos por curso.

Procurar ayuda de los recursos que dispone la universidad para aclarar cualquier duda o pregunta que surja tras el primer día de clases.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.