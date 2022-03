Las hormonas tienen un papel importante en la salud de las personas e intervienen tanto en la parte física como en la mental. Por consiguiente, sufrir de un desequilibrio hormonal puede afectar la calidad de vida de muchas mujeres.

La actividad hormonal es la encargada de regular los procesos en las distintas etapas del ciclo vital. Por ejemplo, interviene en cómo funciona el metabolismo, el crecimiento, la fertilidad y el deseo sexual. También influye en el estado de ánimo y el peso corporal.

El desequilibrio hormonal puede afectar la salud ginecológica de las mujeres de distintas formas, estableció la ginecóloga Yari Vale Moreno.

“Si tenemos un fallo en la glándula de la tiroides, podemos ver irregularidades menstruales. Además, si no tenemos un balance entre el estrógeno y la progesterona, o que desde la glándula pituitaria se secreten las hormonas que nosotras necesitamos para reproducirnos, pues tendremos ciclos en los que no vamos a ovular y eso nos puede producir infertilidad”, explicó la doctora.

La irregularidad en el período es una de las señales de que algo no anda bien en el cuerpo, porque el ciclo menstrual es una expresión del estado de salud subyacente. Así lo expuso el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos en diciembre de 2015.

El documento, que se titula “Menstruación en niñas y adolescentes: utilizando el ciclo menstrual como signo vital”, expone que “la identificación de patrones menstruales anormales en la adolescencia puede mejorar el diagnóstico precoz de posibles problemas de salud en la edad adulta”.

“Otros síntomas de desbalances hormonales son los calentones y cambios en el estado anímico. La tiroides, cuando está desbalanceada, está muy vinculada a la depresión, por ejemplo. Es una de las cosas que descartamos cuando las pacientes vienen con ciertas quejas, que pueden sugerir que hay un desbalance hormonal, y que es importante descartar antes de dar tratamientos o cualquier otra intervención”, expresó la ginecóloga.

Según el portal Northwell Health, dedicado a la promoción de la salud, un 80% de las mujeres llegan a tener un desequilibrio hormonal en algún momento de su vida.

Desequilibrio como parte del desarrollo

No obstante, Vale Moreno destacó que hay que definir a qué se le llama ‘desequilibrio hormonal’. Hay unas etapas en la vida de las mujeres, como es la adolescencia y la menopausia, en las que las hormonas están en desequilibrio, pero es parte del desarrollo del cuerpo.

“Hay momentos en los que las hormonas no están totalmente sincronizadas. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando empezamos a menstruar, las hormonas no están totalmente sincronizadas, específicamente, en los primeros dos años de la menarquia”, abundó Vale Moreno.

Cuando las adolescentes tienen su primera menstruación, el estrógeno es algo nuevo para los receptores hormonales. A esta edad, el cuerpo reacciona fuertemente a los estrógenos porque los receptores todavía no son muy sensibles.

“Y en la menopausia, es un período en donde es normal que haya un desequilibrio hormonal, hasta que se estabiliza y llega un punto en el que los ovarios no funcionan más”, dijo la médica.

Consecuencias de cambios de peso y dieta

Fuera de la etapa de la adolescencia y de la época de la menopausia, los desequilibrios hormonales pueden ocurrir por cambios en el peso o en la dieta, mencionó Vale Moreno.

De acuerdo con Northwell Health, algunas mujeres viven con estos síntomas sin ni siquiera darse cuenta.

La ginecóloga expresó que esto se debe a la “falta de educación, falta de conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Eso es una de las primeras cosas que uno nota cuando las pacientes vienen con estos síntomas que llevan mucho tiempo. Piensan que es algo transitorio, sin importancia o se lo achacan al estrés, a las circunstancias de su vida que están pasando, y no buscan ayuda médica”.

Indispensable la educación

De igual forma, Vale Moreno señaló la pobre educación en las escuelas sobre salud sexual y reproductiva como la causante de que muchas mujeres no soliciten ayuda profesional cuando aparecen los síntomas del desequilibrio hormonal.

“La escuela es la primera fuente del paciente. Se debería de dar algo más concreto, más abierto y abarcador para que las pacientes sepan cómo su sistema de hormonas funciona y para qué está. Identificar qué es normal, qué no es normal, qué se supone que esté pasando a mi edad, para que busquen cuidado cuando se dan cuenta que no están bajo lo que se considera normal. Es devastador que en este país el tema de la salud sexual y reproductiva sea un tabú y que no se quiera dar en las escuelas desde edad temprana para que los seres humanos sepamos cómo funciona nuestro cuerpo. Por ahí se debe empezar, para que podamos tener mejor salud, especialmente, nosotras las mujeres”, destacó Vale Moreno.