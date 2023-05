Mañana será bonito, si te conoces hoy y te das la oportunidad de buscar herramientas cuando sea necesario. La presidenta 2023 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, doctora Patricia Landers, afirmó que, es esencial conocerse e identificar cuándo, realmente, no se está al 100 % emocionalmente y aceptar que puedes necesitar ayuda para atender el asunto.

“Cada ser humano llega un punto que se conoce y sabe cuándo nos volvemos más sensibles, no tenemos la misma paciencia de antes o [nos falta] el mismo interés o motivación hacia ciertas cosas que nos gusta hacer. Esas son algunas señales que indican que no puedo resolver esto y tengo que acudir al profesional de salud mental, que es la persona entrenada para ayudarme o guiarme en ese proceso”, manifestó Landers.

PUBLICIDAD

La especialista en salud mental explicó que, a veces, se conoce la razón, porque hay una situación particular (como estrés laboral, una ruptura de alguna relación significativa o problemas con los hijos o pareja), pero, otras veces, se puede desconocer la causa.

“Cada uno de nosotros carga con un bagaje emocional que no es consciente. Cada uno de nosotros movió un archivo que no se ve, que está en nuestro cerebro y que se llama el inconsciente; todas las experiencias, quizás negativas o de asuntos que no se resolvieron en el momento. Se mantienen ahí sin nosotros saberlo y cualquier cosita puede activarlas: una película, una amistad hasta algún conocido que esté pasando por una situación triste o difícil. Eso nos activa todo en la memoria y no sabemos por qué”, indicó.

De igual forma, se pueden manifestar trastornos de salud mental, aun sin tener un problema significativo o tener precedentes como puede ser una depresión o ansiedad. “Por eso, a veces, es difícil que las personas que lo ven de afuera lo entiendan. Piensan: ’si lo que le falta es sarna para rascarse’, ‘tiene una buena casa, trabajo, ¿por qué está triste?’. Son cosas que no tienen explicación”, añadió la delegada para Puerto Rico de la National Association of School Paychologists (NASP).

Landers destacó que, mientras es la persona la que decide hacer esa llamada de ayuda, todavía está en control para buscar información o sugerencias y decidir dónde quiere ir, a diferencia de cuando deja que todo se acumule y cae en una crisis en la que las personas tengan que actuar, decidiendo por ella. “Para mantener el control, es importante atender las señales y buscar ayuda a tiempo”, subrayó.

PUBLICIDAD

¿Qué beneficios ofrece para tu día a día la terapia psicológica?

Landers especificó que el espacio que ofrece el profesional en salud mental para efecto de psicoterapia es un espacio protegido y seguro, porque todo lo que allí se habla es confidencial. “Es un lugar donde puedes ir y decir las cosas tal como te salgan con una persona que no te va a juzgar, que va a ser neutral, va a jugar para tu equipo y va a buscar la manera de ayudarte. Empecemos por pensar que es un lugar al que puedes ir y desahogarte sinceramente, hablar de tus miedos y preocupaciones, y mostrarte vulnerable sin que alguien te cuestione o te invalide constantemente”, detalló.

El profesional no dicta ni determina lo que tienes que hacer, sino que, según la psicóloga, agarra la historia y te ayuda a identificarla junto con las fortalezas, los grupos de apoyo y recursos disponibles. “No está ahí para señalarte lo que está mal, trabajamos con tus fortalezas, porque cuando uno no está al 100 %, se nubla y pareciera que todo está mal. Ayudamos a remover esa capa gris que nos arropa para resaltar los puntos fuertes”.

Una vez, se descomponen los elementos y te ayudan a ver la situación desde una perspectiva objetiva, se ofrecen estrategias de afrontamiento y manejo. “Ya sea a través de técnicas de relajación, acciones más concretas que puede hacer para comunicarse asertivamente, identificar y manejar las emociones, y [buscar] alternativas para manejar el estrés. Ese es el rol principal del profesional de salud mental”, puntualizó.

Las estrategias van a depender de la persona, aunque tengan el mismo diagnóstico o las mismas situaciones, las destrezas, el grupo de apoyo y el acceso a los servicios son diferentes. De acuerdo con Landers, actualmente, una de las situaciones principales que enfrentan las personas es el mal manejo de las emociones, porque se confunde lo que hacen con lo que sienten. “Por ejemplo, pensamos que el coraje es malo, porque, usualmente, las personas bajo coraje hacen cosas malas. El coraje es una emoción y lo sentimos todos, pero hay gente que, bajo coraje, aplica las estrategias de liberación emocional como salir a caminar, respirar profundo, bañarse, o que limpia, de la misma manera, hay personas que, bajo coraje, pueden agredir u ofender a otra persona”.

PUBLICIDAD

La terapia ayuda al manejo de la emoción para fortalecer las áreas en donde el cliente muestra alguna dificultad. Se ofrece entrenamiento de regulación emocional con tácticas de meditación, medicina oriental, enfoque en el aquí ahora, no juzgar y ver las situaciones en su justa perspectiva, en vez de darle importancia al pasado y desconectarse. Se trata de conectarse cpn uno mismo y de hacer las cosas con plena conciencia.

“Hay muchas destrezas que ayudan a desarrollar la plena conciencia y a ser más amables con nosotros mismos, porque, a veces, somos muy de ‘latigazos’ y queremos echarnos todas las culpas. La terapia nos ayuda a ser más nobles y empáticos con nosotros mismos y a empezar a entender por qué sentimos lo que sentimos y tener opciones para manejarlo”. El llamado de la especialista es a darse la oportunidad y atender la salud mental tal como atiende la salud física.

“Nadie puede estar con una pulmonía o un fallo cardíaco sin atender. Vamos a crear esa conciencia de que, si no nos sentimos al 100 %, todo lo demás se va a afectar, va a ser un efecto dominó. No podemos ofrecer lo que no tenemos. Tenemos que ponernos primero, llenar nuestro tanque y saber que siempre van a existir situaciones en la vida y que los días no van a ser perfectos, pero cuando uno tiene las herramientas para enfrentarlos, podremos volver a llenar nuestro tanque; el vaivén es normal” exhortó.

La Asociación de Psicología ofrece recomendaciones de profesionales a través de la página assppr.net. También puedes llamar al 787-751-7100.