El exceso de bacterias en la cavidad oral, que surge como consecuencia de una higiene bucal deficiente, provoca efectos devastadores en los dientes y la salud general de las personas, coincidieron expertos en medicina dental.

Además de propiciar caries, la ausencia de un cuidado dental adecuado produce el surgimiento de anomalías como la gingivitis, la periodontitis, la halitosis, el cáncer oral, entre otras enfermedades.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucodentales representan una carga importante para el sector salubrista alrededor del mundo. Estas condiciones afectan a las personas durante toda su vida y causan dolores, molestias, traumas e incluso la muerte.

En 2020, la entidad -que se encarga de gestionar políticas de prevención, promoción e intervención para la salud mundial- manifestó que aproximadamente 3,500 millones de personas, alrededor del mundo, sufren enfermedades bucodentales.

“La enfermedad más común es la caries dental, producida por la placa bacteriana que se acumula en la boca. Luego, tenemos la enfermedad periodontal que afecta las encías y el hueso alveolar”, mencionó el decano de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas, José Matos Pérez.

En 2017, una investigación sobre la carga de morbilidad (Global Burden of Disease Study 2017) reveló que las caries constituyen el trastorno de salud más común. Esta condición suele ser más frecuente en la niñez, según el Colegio de Cirujanos Dentistas y el Departamento de Salud de los Estados Unidos.

“Más del 19% de los niños, entre los dos y 19 años, tienen caries sin tratar. Un programa completo de prevención dental debería incluir tratamientos con flúor, el cepillado dos veces al día, la elección inteligente de alimentos y la atención odontológica”, lee un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El informe consideró factores biológicos y socioeconómicos que evidenciaron una mayor prevalencia de caries en niños que pertenecen a comunidades negras e hispanas. Asimismo, reveló una alta incidencia entre la niñez que reside bajo los niveles de pobreza.

“Los niños de raza negra, no hispanos y los niños hispanos de origen mexicano arrojaron porcentajes significativamente más altos de caries no tratadas que los niños blancos, no hispanos”, detalló la investigación.

Otras enfermedades que afectan a la población

La OMS aseguró que la periodontitis, que surge cuando la placa bacteriana se acumula entre los dientes, se posiciona entre las condiciones bucodentales más comunes y afecta al 10% de la población mundial.

La dentista Mireily Martínez Llaurador observa las enfermedades de las encías con bastante frecuencia. Mencionó que la falta de una limpieza adecuada y el consumo de tabaco son las causas principales.

“Se observan mayormente enfermedades de las encías, las caries rampantes y los dientes apiñados. Esto se debe a la pobre higiene dental, mala alimentación y a fumar. También, la posición de los dientes y algunos medicamentos pueden contribuir a presentar enfermedades bucales”, afirmó Martínez Llaurador.

Comentó que la enfermedad de las encías provoca sangrado, mal aliento (halitosis), inflamación, dolor y supuración. Estas infecciones pueden propiciar la pérdida de los dientes. También, pueden agravar la diabetes y provocar enfermedades cardiovasculares.

“Las visitas al dentista son esenciales para mantener una buena salud oral. Además de remover la placa dental y el sarro, tratamos las caries, evaluamos la mordida y la posición de los dientes y evaluamos el cáncer oral”, agregó la especialista en cosmética dental.

Atención al cáncer oral

Por su parte, Matos Perez afirmó que el cáncer oral representa una de las mayores preocupaciones de la Escuela de Medicina Dental. En ocasiones, esta condición afecta la lengua, el paladar, las encías, el revestimiento interno de las mejillas, el paladar y la base de la boca.

“Otra enfermedad que siempre nos preocupa y en la que estamos haciendo mucho énfasis es el cáncer oral. Es una de las enfermedades que estamos vigilando porque está aumentando y afectando a la población”, expresó Matos Pérez.

Esta preocupación surge ante una incidencia de casos en personas que padecen del virus del papiloma humano (VPH). El VPH es la infección transmisión sexual más común, según el Departamento de Salud de Puerto Rico.

“El VPH está produciendo lesiones de cáncer oral y hemos visto una prevalencia mayor en los últimos años. Puerto Rico está entre los países de más alta incidencia en cáncer oral debido al VPH en el hemisferio. Por tal razón, le estamos dando seguimiento”, explicó.

Más vale prevenir

Ambos profesionales enfatizaron la importancia de mantener una buena higiene bucal y visitar al dentista cada seis meses. Señalaron que las condiciones se pueden prevenir y tratar cuando acuden a una evaluación bucal.

“La salud oral es la ausencia de enfermedad o condiciones que afectan los tejidos de la cavidad oral. No hay salud oral cuando unas condiciones se dan. La palabra clave es prevención”, puntualizó Matos Perez.

Por su parte, Martínez Llaurador reiteró que combatir las enfermedades es crucial para una vida sana y productiva.

“No esperen a muy tarde para visitar a su dentista. Muchas veces, por miedo o simplemente desconocer lo que conlleva tener una buena salud oral, los pacientes nos visitan cuando ya presentan dolor o hinchazón. En estos casos, se requiere mayor tratamiento, más visitas al dentista y procedimientos más costosos. Si visitas tu dentista regularmente, podemos atacar el problema desde el comienzo”, concluyó.