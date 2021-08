Una mala salud bucal podría agravar otras enfermedades, como la diabetes, el cáncer y los padecimientos cardiovasculares, digestivos y pulmonares, por lo que es indispensable que los médicos presten atención a esta parte del cuerpo y trabajen en colaboración con los especialistas en odontología.

“Usualmente, los médicos se concentran en las condiciones que se le diagnosticaron a un paciente, le cortan la cabeza y se fijan de la cabeza hacia abajo. Las enfermedades que son de los ojos, la nariz, la boca y las mentales las ignoran o las dejan en un segundo plano”, señaló la directora y profesora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico, Elba Díaz Toro.

La ondontóloga oncológica destacó que la ausencia de un tratamiento integral podría provocar la muerte.

De acuerdo con el expresidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR), David Kerr Selgas, la relación entre las afecciones sistémicas y las bucales es bidireccional. Por lo mismo, la detección temprana de las enfermedades orales puede contribuir al pronto diagnóstico y tratamiento de otros padecimientos, y viceversa.

Difícil combatir más de una infección a la vez

La enfermedad de las encías o periodontal es una infección provocada por un conglomerado de bacterias que causa un daño irreparable en los tejidos que sirven de soporte para los dientes, y, de no tratarse, podría causar la movilidad y la eventual pérdida de los huesos bucales.

Díaz Toro indicó que este padecimiento perjudica otras enfermedades autoinmunes como la diabetes o la artritis.

“Tu sistema inmunológico va a tratar de atacar cualquier infección que tengas. Si tienes una encía constantemente infectada, el sistema inmunológico está tratando de combatir eso, y no lo logra con solo activarse… Cuando el cuerpo presenta otro tipo de infección o enfermedad crónica, el sistema inmunológico ya está agotado para tratar otra infección”, explicó.

Por otro lado, Kerr Selgas manifestó que las enfermedades periodontales evitan, ante la presencia de una infección, que los medicamentos para mantener los niveles de azúcar estables actúen. Además, subrayó que las bacterias bucales se alimentan del azúcar que se aloja en esta parte del cuerpo.

“Yo he tenido pacientes diabéticos a los que les he tenido que sacar los dientes porque era su única alternativa, y, un tiempo después, me dicen que ahora pueden controlarse mejor el azúcar”, apuntó el expresidente del CCDPR.

Una pobre salud oral es más riesgoso para el sistema cardiovascular

La endocarditis, inflamación de las cámaras y válvulas cardíacas causada por una infección bacteriana, es otro riesgo que pueden enfrentar las personas con enfermedades bucales ante un mal cuidado de la cavidad oral.

“Se ha comprobado que las mismas bacterias que te están causando el problema de las encías en la boca se alojan en el corazón y te empiezan a causar daños a las válvulas”, precisó Kerr Selgas.

De acuerdo con la Academia Americana de Periodontología, se ha encontrado que las personas que han atravesado un accidente cerebrovascular isquémico eran más probables a padecer infecciones orales que aquellas personas sin afecciones cardíacas.

Masticar es indispensable para la digestión

La pérdida de un diente, como consecuencia de una pobre higiene bucal, supera lo estético, debido a que cada uno de estos huesos tiene una función entre las que se encuentra la digestión de alimentos.

“Si el paciente no mastica bien la comida, llega al estómago y no se digiere apropiadamente. No masticar bien impide que el proceso digestivo siga su curso, el metabolismo se vuelve más lento y se puede aumentar de peso”, apuntó el expresidente del CCDPR.

De igual forma, si se fuerza el sistema digestivo con pedazos de alimentos más grandes, los jugos gástricos presentes en este proceso podrían provocar problemas estomacales crónicos.

Cautela con los pacientes oncológicos

Si un paciente se encuentra en un tratamiento activo de quimioterapia, deberá tener una cavidad oral en perfectas condiciones, así como excelentes hábitos higiénicos porque tendrá el sistema inmunológico débil para luchar contra una posible enfermedad de la boca, sostuvo la especialista en odontología oncológica Díaz Toro.

“Las radioterapias resecan mucho la boca. La saliva es como un enjuague que está limpiando los dientes todo el tiempo, pero, si esta salivación se reduce, al comer se crea más placa y mayor probabilidad de desarrollo de caries o enfermedades de la encía”, indicó el dentista Aldo Miranda Collazo.

Responsabilidad de los cuidadores

No consumir alimentos por la boca no significa que la higiene oral debe ser menor, sino todo lo contrario, sostuvo Díaz Toro.

“Pacientes encamados y que están intubados o con su respiración comprometida aspiran las bacterias porque no mantienen limpias sus cavidades orales- cuando más estéril tienen que tenerla a pesar de que no la usen- porque esas bacterias se podrían convertir en una pulmonía”, detalló la profesora.

“Muchas investigaciones en la que se han hecho cultivos de las bacterias que causaron pulmonía en los pacientes encamados han mostrado que son bacterias que solamente están en la cavidad oral y que, normalmente, no son dañinas. En condiciones como estas, desbalancean el organismo e incluso matan al paciente”, añadió.

Para la también expresidenta del CCDPR, es indispensable que a la salud oral se le otorgue la prioridad que requiere porque, de lo contrario, se continuará colocando en riesgo la vida de las personas.