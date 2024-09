Nuestro bienestar depende del balance entre varios aspectos de la vida, comenzado por la salud física y mental, y el aspecto social, pero, también, la estabilidad financiera juega un rol importante. Por eso, es necesario ocuparnos de tener hábitos financieros saludables para lograr el control de un área fundamental de nuestra vida.

“Dentro del marco social bajo el cual estamos organizados, el dinero y el manejo financiero es fundamental para tener una vida saludable y balanceada. La parte financiera es tan fundamental como los principios básicos de la vida; la alimentación, la familia, el hogar y la salud. Tomar control sobre tus finanzas es tomar el control de tu vida porque todos los meses tenemos deudas a pagar y gastos que realizar”, expresó el economista José Luis Rivera Rivera, pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

Ciertamente, cuando no tenemos bienestar financiero, todos los aspectos de la vida cotidiana se ven afectados, máxime en estos tiempos que vivimos, donde los procesos inflacionarios han provocado un aumento en los costos de vida.

“Eso implica que nuestra calidad de vida se vea afectada porque, por cada dólar que uno tiene en el bolsillo, si aumenta la inflación, rinde menos. Uno, como persona o como componente de una familia, muchas veces, tiene que tomar decisiones a la hora de gastar y, a veces, no puede porque el dinero, simplemente, no está disponible”, dijo Rivera.

Es ahí cuando el control financiero se hace totalmente necesario para nuestro bienestar, porque, de no tomar las riendas financieras adecuadamente, se pueden afectar aspectos como la compra de los alimentos necesarios, la salud y la estabilidad de la familia. A su vez, el pago de deudas es una obligación mensual y se puede convertir en un estresor o detonante de problemas en el hogar, si no se cuenta con el dinero suficiente o se gasta indebidamente.

“Llevar un control financiero te conduce a tener libertad y una buena calidad de vida. En nuestro diario vivir, andamos pagando muchísimo, y tenemos que llevar una contabilidad básica de cuáles son nuestros ingresos y gastos. Los buenos hábitos financieros permiten que podamos estar al pendiente de esa entrada y salida de dinero y de nuestros ahorros. Es importante tener esa noción”, comentó Rivera, quien expuso varios hábitos para mantener nuestro bienestar financiero.

1. Ingresos vs. gastos

Debemos realizar un monitoreo del dinero que ganamos y nuestros gastos, como mínimo, una vez al mes, porque esa es la única manera de tener visibilidad y saber qué está pasando en nuestras finanzas.

Esta práctica la debe realizar individualmente cada persona que genera ingresos en el hogar. Asimismo, deberían llevar un monitoreo de las finanzas en conjunto porque hay costos que son incurridos individualmente y hay otros colectivos, y esto permite hacer una planificación apropiada y en armonía.

Sería ideal hacer este monitoreo mensual, trimestral o, incluso, anualmente, y, para eso, puedes preparar una tabla en Excel, donde se desglose cuánto gastaron en los diversos renglones como comida, salud, transporte y gasolina, entre otros.

2. Definir prioridades

En ese análisis de gastos, es importante distinguir lo que es fundamental de lo que es discrecional. Por ejemplo, comida, los gastos de transportación o gasolina, el pago de las utilidades y otras deudas son gastos fundamentales, pero las salidas al cine y comer fuera son gastos discrecionales que podemos controlar. Posiblemente, al tabularlo, uno puede decir: “necesito ahorrar un poco más” o “tengo deudas a pagar y el dinero no es suficiente”. Entonces, pueden evitar esos gastos discrecionales para cubrir los gastos fundamentales.

3. Mantener el monitoreo de su crédito

Estar al tanto de la capacidad y empírica crediticia es importante, y, muchas veces, no nos preocupamos por eso hasta cuando nos toca utilizarlas. Ese es el momento donde vemos cuán saludable estamos a nivel crediticio o cuán mal estamos.

Hay maneras de monitorear y manejar tu capacidad crediticia y tu empírica para tener buen crédito. Eso es tan sencillo como abrir una cuenta en Credit Karma o Experian, que son plataformas seguras donde se llenan unos formularios sencillos con información personal como el seguro social, y permiten ver cuáles son los elementos principales que afectan el crédito, y cuáles están abonando a una mejoría en el crédito. Monitorear nuestro crédito es un buen hábito financiero.

4. Ahorrar ahora y planificar el retiro

La noción de ahorrar es fundamental, mucho más, viendo que todo proceso de planificación financiera tiene un principio y un fin, que es el retiro, y ese ahorro es importante para lo que uno quiere lograr. La única forma de hacerlo es planificarse, ir proyectándose para, al final, poder tener esos ahorros y tener una calidad de vida digna en nuestro retiro.

5. Manejar activamente los planes 401(k)

Muchas personas tienen el privilegio de tener acceso a un plan de ahorros 401(k), que es un rendimiento en cuentas de inversión para ahorrar para el retiro. Muchas veces, pasamos por alto ese 401(k) y lo dejamos correr solo por desconocimiento. Eso no es un buen hábito financiero, tenemos que tomar control sobre las finanzas y manejar activamente nuestros procesos financieros.

La recomendación es que, desde ya, verifiques con tu empleador, accedas a tu 401(k) y comiences a orientarte para manejarlo activamente. Estos planes 401(k) tienen capacidad de inversión en los productos financieros básicos que se usan mucho mediante índice como el Nasdaq, Rusell 1000 o Rusell 3000; índices que permiten diversificar un poco el porfolio financiero para poder invertir de forma segura y tener un rendimiento a largo plazo.

6. Buscar otras herramientas

Para aquellos que no tienen acceso a un plan 401(k), hay otras herramientas como las cuentas IRA y los CD. También se han vuelto bastante populares las cuentas de ahorro con intereses de alto rendimiento (High Yields Savings Account). Esto no es otra cosa que una cuenta de ahorro regular, pero, a nivel de intereses, es casi como una cuenta de inversión conservadora que está entre el 3 y el 5 % de rendimiento mensual, lo que es excelente porque no hay ningún riesgo envuelto porque es como, decimos, “un dinerito achoca’o” en la cuenta de banco que genera intereses y tiene un crecimiento mensual, lo cual es muy positivo.

7. Cambia tu mentalidad financiera

Revertir el patrón de no tener tanto control sobre tus finanzas a tener control es como el ejercicio: uno quiere estar saludable y bajar de peso; uno quiere tomar ese control y hay que hacer unos cambios de hábitos para tomar ese control para ver los resultados. En las finanzas pasa lo mismo, tenemos que tomar el control y hacer cambios. La parte más básica es comenzar; nunca es muy tarde ni temprano para comenzar.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.