Los acordes de una guitarra en manos del enfermero Yan Santos y la melodiosa voz de la enfermera graduada Kyara Gómez, junto a las voces de sus demás compañeros de la Unidad de la Sala de Emergencias, se apropiaron no solo de los pasillos del Hospital Menonita de Caguas, sino que llegó a miles de personas cuando el emotivo momento fue captado y se hizo viral al publicarse en las redes.

“Venceremos todos unidos”, “Un café queda pendiente”, “Team Sala de Emergencias”, “Volveremos a juntarnos” y “Romperemos ese metro entre tú y yo” leían algunos de los mensajes que sujetaba el personal a modo de pancartas en un suceso que ocurrió de manera espontánea y voluntaria entre los compañeros de labores que entonaron la canción “Supe que te amaba” de la cantante Maricela Gándara, seguido de un extracto de la canción “Volveremos a brindar” de Lucía Gil.

PUBLICIDAD

El video, publicado el pasado 22 de abril en la página de Facebook del Sistema Salud Menonita, ya cuenta con más de 253 mil vistas y en este se lleva un mensaje de aliento y esperanza, además de resaltar que era “el momento de brillar” en su desempeño como profesionales de la salud ante la situación que se vive por la pandemia del COVID-19. Lo que jamás llegaron a imaginar es que el emocionante video iba a llegar a tantas personas.

“Somos un equipo de trabajo muy unido. Tenemos una compañera que le gusta que hagamos actividades y la idea era cantar una canción y dar unas palabras bonitas por la situación que estamos pasando. Fue algo súper espontáneo y que hicimos con mucho amor. Escogimos una canción que se supieran para que todos pudieran participar. En menos de cinco minutos nos pusimos de acuerdo y lo hicimos para animar a los pacientes y a nosotros mismos por la situación, pero no pensamos que iba a tener tanto impacto”, expresó Gómez, quien fue la voz principal.

Por otra parte, Waleska Rodríguez, quien es supervisora de enfermería de la Unidad de la Sala de Emergencias, resaltó que este tipo de iniciativas entre el personal no solo es en tiempos del COVID-19, sino que es parte de la dinámica que se da durante la jornada diaria en la institución, en donde ponen de manifiesto su fe cristiana, acorde con los principios del Sistema de Salud Menonita.

“Dentro de la situación que estamos viviendo es un aliciente. Cuando me trajeron la idea me gustó, porque era un momento de relajarnos en una situación que nos afecta a todos. Nos estamos enfrentando de manera constante a diferentes dificultades, no necesariamente a lo que es el nuevo coronavirus, y entiendo que es una manera buena para liberar el estrés y entregar nuestras vidas a Jesús, que es a quien necesitamos para manejar a los pacientes”, resaltó Rodríguez.

PUBLICIDAD

Mientras, el director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, el CPA Ricardo Hernández, expresó la satisfacción y orgullo de que este personal realizara dicha actividad de una manera espontánea, que denota “un convencimiento profundo, un amar desinteresado y genuino”, acorde a como lo indica la misión y los valores de esta institución fundada hace 75 años; una corporación de base comunitaria con base en la fe cristiana. Además, enfatizó que este grupo es “orgullo menonita”

“Nosotros tenemos una serie de valores como pilares, que surgen de la palabra cristiana. El amor cristiano es un estilo de vida, al que estamos llamados a amar a un nivel profundo, genuino y desinteresado. ¡Qué mejor evidencia de esa actividad espontánea que hicieron nuestros empleados! Con esa reacción de los medios sociales a la iniciativa de nuestros empleados —a quienes les damos un aplauso bien fuerte—, vemos que si hay actos que se hacen desinteresadamente, si lo haces genuino y con corazón, la gente se da cuenta. No solo por el cántico, sino por el trato que le damos a los pacientes. Por eso Menonita es diferente, porque donde quiera que tú pisas, en el Sistema de Salud Menonita vas a encontrar grupos similares que hacen lo mismo, que oran, sirven desinteresadamente y que entregamos el todo por el todo. Son momentos difíciles, de ansiedad, necesidad y desasosiego, pero estamos ahí en el frente de batalla. Me siento sumamente orgulloso de nuestro grupo de Caguas y de nuestros 4,000 empleados, que tenemos la misma misión y un mismo estilo de vida”, expresó Hernández con notable orgullo.

PUBLICIDAD

De igual forma, el director ejecutivo destacó que tratan a la persona no como un enfermo, sino como un ente total con el que tienen unos principios de atender su salud física, su salud emocional y la parte psicosocial, que incluye la espiritual.

“Aunque estamos llamados a servir al paciente y es nuestra responsabilidad, reconocemos que servirle es un privilegio. Ante la situación como la que estamos viviendo, echamos el resto precisamente por eso. De igual manera, si podemos beneficiarlos físicamente al igual que emocional o espiritualmente, pues de igual manera lo vamos a hacer”, dijo Rodríguez.