Gentech: servicio competente para la industria de la salud
Comprometida con la excelencia, la empresa trabaja para elevar la calidad del apoyo técnico que reciben hospitales, laboratorios clínicos e industrias relacionadas
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Gentech Biomedical Inc. (GBI) ofrece una alternativa distinta y competente de servicios técnicos a laboratorios clínicos, hospitales públicos y privados, e industrias que cuenten con la instrumentación similar.
GBI se propone elevar la calidad de servicio, mediante el conocimiento del mercado y la amplia experiencia de sus técnicos especializados en el campo de la tecnología biomédica.
Actualmente, sus procedimientos son revisados para ser una compañía ISO 9001:2015.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.