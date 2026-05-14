Gentech Biomedical Inc. (GBI) ofrece una alternativa distinta y competente de servicios técnicos a laboratorios clínicos, hospitales públicos y privados, e industrias que cuenten con la instrumentación similar.

GBI se propone elevar la calidad de servicio, mediante el conocimiento del mercado y la amplia experiencia de sus técnicos especializados en el campo de la tecnología biomédica.

Actualmente, sus procedimientos son revisados para ser una compañía ISO 9001:2015.