El ecosistema de la salud en Puerto Rico continúa evolucionando en respuesta a crecientes exigencias regulatorias, tecnológicas y operacionales.

En este entorno dinámico, los hospitales enfrentan retos cada vez más complejos que van más allá del cumplimiento fiscal tradicional, abarcando áreas críticas como la seguridad, la infraestructura y la resiliencia operativa.

En RSM Puerto Rico han fortalecido significativamente la práctica dirigida al sector de la salud, ampliando las capacidades de su equipo a través de entrenamientos especializados y certificaciones avanzadas. Este crecimiento los posiciona mejor que nunca para acompañar a las instituciones hospitalarias en el manejo de sus desafíos actuales y futuros.

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Su enfoque se apoya en la integración de sus divisiones de auditoría y consultoría, lo que les permite ofrecer una visión integral y estratégica. Desde el cumplimiento financiero y regulatorio hasta la evaluación de riesgos, la ciberseguridad, la infraestructura tecnológica y la eficiencia operativa, brindamos soluciones personalizadas, alineadas con las necesidades reales de la industria.

Asimismo, mantienen una participación activa en organizaciones clave como HFMA Puerto Rico y HIMSS, asociaciones vitales que les permiten mantenerse a la vanguardia del conocimiento, las mejores prácticas y las tendencias que impactan el sector de la salud. Este involucramiento continuo fortalece su capacidad de ofrecer asesoría relevante, actualizada y de alto valor para nuestros clientes.

Entiende que los hospitales no solo requieren cumplir con las normativas, sino también garantizar entornos seguros y sostenibles para sus pacientes, profesionales y comunidades. Por ello, su compromiso va más allá de la asesoría tradicional: trabajan como aliados estratégicos para fortalecer la capacidad institucional y fomentar una operación continua, segura y eficiente.

En la Semana de los Hospitales, reiteran su compromiso con este sector vital. En RSM Puerto Rico, están listos para seguir siendo ese apoyo confiable que impulsa a las instituciones de salud hacia un futuro más sólido, seguro y resiliente.