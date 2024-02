Por Rebeca Muñoz

Frecuentemente, el inicio de ciclos nos impulsa a hacer cambios y tener la intención de comenzar a aventurarnos a nuevos proyectos. Esta sensación de cambio surge porque nos abruma vernos rodeados de situaciones que nos hacen sentir mal, tristes, enojados, incompetentes o incómodos.

Cuando esta sensación no se atiende y se satisface, comenzamos a producir toxicidad emocional, es justo por eso que no podemos acostumbrarnos a quedarnos así, a decirnos frecuentemente: “bueno, pues así son las cosas”, e inclusive decir: “por algo pasan las cosas” a manera de consuelo, pero no hacer nada al respecto. Al contrario, ¡es necesario actuar!

Como coach siempre me gusta llevarte a la reflexión, por eso te pido que te detengas un poco en este juego de frases que te pongo a continuación. Hay una enorme diferencia entre “Haz lo posible” y “Hazlo posible”. Esa sutil diferencia entre esos dos enfoques puede llevarte a avanzar y hacer que las cosas sucedan.

Te comparto tres pasos sencillos para acompañarte a cambiar esa incomodidad por las oportunidades de avanzar:

1. Entender que más del 80 % de los problemas que nos preocupan solo están en nuestra cabeza. Cuando te des cuenta de que estás creando escenarios catastróficos, tristes y complicados, para, solamente, para.

2. Evitar a toda costa generalizar “el drama” en tu vida. Ejemplo: “es que todo está mal, siempre tengo mala suerte, nunca tengo dinero”. Ese tipo de verbalizaciones, lo único que provoca es maximizar la angustia y provocar toxicidad emocional.

3. En donde gobierna el desorden, gobierna el caos. Comienza a adoptar hábitos que te den orden tanto en tus espacios físicos como en tu cabeza como, por ejemplo, identificar cuáles son tus prioridades por resolver este año.

Te dejo con unas reflexiones más, recuerda que la única persona que piensa, siente y decide “adentro de ti” eres tú. Acepta la responsabilidad de una forma total, evita a toda costa culpar a cualquier persona o situación de esa incomodidad que hoy percibes.

No tenemos control sobre las circunstancias, pero sí de cómo reaccionar ante esas circunstancias. El ciclo de la negatividad se rompe con soluciones innovadoras. Para avanzar te sugiero definir objetivos y actuar en consecuencia.

El dueño de la historia eres tú y recuerda que, si esta información llegó a tus manos, seguramente es por y para algo. Suerte en el camino y disfruta el viaje del autodesarrollo.

La autora es “mind coach” y cofundadora de FORMA LATAM: Escuela de Ventas en México, Formaejecutiva.com.