Ya sea a nivel personal o profesional, todos deseamos atraer, dejar una huella imborrable en la mente de aquellas personas con las cuales nos interesa conectar. Hoy comparto contigo diez herramientas infalibles para que te conviertas en esa persona interesante que deja huellas por donde camina.

1. Sonríe: Como especialista en kinésica, la ciencia que estudia cómo el lenguaje corporal impacta en la percepción que los demás tienen sobre nosotros, reconozco la importancia de mostrar los dientes al sonreír. Cuando mostramos nuestros dientes, comunicamos confianza al inconsciente de quien nos observa, al igual que una emoción genuina de alegría. ¿A quién no le gustan las personas alegres?

2. Realiza cumplidos honestos: Selecciona a esa persona con la que deseas conectar y realiza un cumplido o felicitación que realmente sientas. Cuando somos auténticos, los demás lo perciben y, cuando fingimos, por compromiso, también.

3. Ocupa espacio: Las personas que ocupan espacio al caminar, abrir puertas o realizan movimientos expansivos con sus brazos y piernas son rápidamente reconocidas cuando entran a un espacio. Los machos y las hembras de la manada siempre ocupan espacio y los humanos no somos la excepción.

4. Realiza preguntas abiertas: Haz preguntas que no generen como respuesta un sí o un no porque ahí acabará la conversación con esa persona a la que deseas impresionar o influenciar. Habla menos y escucha más, si quieres ser percibido como interesante. Una cita muy famosa dice: “Las personas interesantes son aquellas que se interesan”. No la olvides.

5. Viste con estrategia: Si deseas resaltar entre la gente en un salón, evita los colores oscuros, opacos o tonos tierra. Añade a tu atuendo alguna pieza de un color que ayude a los demás a seleccionarte entre el grupo para darte su atención.

6. Evita el NO: Instintivamente, nos alejamos de las personas negativas y nada más negativo que la palabra “no”. Sustituye el “no” por “sin embargo”, “difiero respetuosamente” o incluye frases de transición. Por ejemplo, si te preguntan: “Te gustaría ir a comer sushi?”, si no te gusta, puedes responder: “¡Me encantaría salir a cenar contigo!, lamentablemente evito la comida asiática, pues no me cae bien”. Incorpora la comunicación asertiva a tu forma de interactuar con los demás.

7. Muestra tus manos: Si estás en una reunión o en una mesa de cena, lo peor que puedes hacer es esconder tus manos debajo de la mesa. Cuando escondes manos, comunicas timidez, introversión o desconfianza. Utiliza tus manos para contextualizar tus conversaciones.

8. Haz contacto visual: Cuando haces contacto visual y sonríes a la persona con la que hablas o deseas conectar, estás creando una percepción positiva hacia quien te observa. OJO, tres segundos de contacto visual es suficiente, más de ese tiempo puede convertirse en incómodo para quien observas y no queremos eso.

9. Sé el primero en extender la mano al saludar: Cuando eres el primero en extender la mano al saludar, comunicas interés y liderazgo. Si acompañas el saludo con energía controlada pero contundente, añades contacto visual y sonríes, serás imposible de ignorar.

10. Agradece: Agradece la oportunidad y el tiempo que te brinda alguien, la confianza que un cliente deposita en ti, un tiempo divertido con una pareja o una amiga. Cuando agradeces, te sales de la norma y haces sentir importante a esa persona con la que interactúas.

Te garantizo que, si comienzas a aplicar estas estrategias en tu día a día, comenzarás a experimentar el éxito, gracias a tu nueva forma de comunicar. Gracias por permitirme hoy ser tu asesora personal en el campo de la comunicación estratégica. #todocommunica

La autora es estratega de comunicaciones y CEO de Comm4Success; IG @Vmarzan | FB: Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán | www.comm4success.com.