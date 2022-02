¡Felicidades en la Semana del Profesional de Ventas!

La nueva normalidad que se generó tras la pandemia del COVID-19 continúa en transformación y eso nos mantiene en un proceso de cambio e innovación constante. Ante esta realidad, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico ofrece su modelo educativo y red de negocios de manera híbrida, entre lo presencial y lo virtual, acorde con las necesidades vigentes del momento. Gracias a esto, nos entusiasma presentar nuestra segunda edición virtual del SME Sales Summit. Este es el evento cumbre de la Semana del Profesional de Ventas en Puerto Rico, celebración que el SME ha promovido por los pasados 56 años. Del 13 al 19 de febrero de 2022, reconocemos el aporte significativo de las ventas en el ámbito económico de nuestro país, máxime cuando el bienestar social está más ligado que nunca al progreso de la economía.

Felicito a los equipos de ventas por el aplomo y la valentía característicos de estos tiempos para crear y poner en práctica estrategias exitosas que respondan a patrones de consumo inciertos, logrando esa solidaridad tan necesaria con nuestra gente durante una pandemia que permanece latente. Para apoyar en esa encomienda, invito a los profesionales de ventas y dueños de negocio interesados en adquirir conocimiento y pulir destrezas a que se unan a este gran evento de desarrollo profesional y networking virtual.

Mi sincero agradecimiento a todos los auspiciadores del SME Sales Summit de 2022 por decir presente y hacer posible este evento virtual, estos son: Adworks, bMedia, Cervecera de Puerto Rico, El Nuevo Día, El Vocero, FORMA – Escuela de Ventas LATAM, Goya Puerto Rico, Hello Media, LinkActive, News is My Business, UNO Radio Group y Visua Group.

A todo vendedor, le exhorto a seguir conectado al SME para obtener el mayor provecho de los eventos, las premiaciones y los estudios que, a través del año, están disponibles para beneficio de los socios y del público en general.

Jorge Bracero

Presidente, SME Puerto Rico

Chief Marketing Officer, Cervecera de PR

JUNTA DE DIRECTORES 2021-2022

Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico

OFICIALES

Jorge Bracero

Presidencia

CMO

Cervecera de Puerto Rico

Stella Roque

Expresidencia Inmediata

Directora de Cuentas Sénior

VMLY&R

Edgardo Manuel Rivera

Presidencia Electa

CEO

DDB Latina Puerto Rico

Mei-Lin Alcocer

Secretaría

Country Manager

Cisneros Interactive

Wanda Betancourt

Tesorería

Partner

Albecorp, Inc.

MIEMBROS

Ángel L. Quiñones

President & CEO

Borikuas, Corp.

Carlos Moreno Hernández

VP Ejecutivo Comercial

GFR Media

Daniel Pérez del Valle

VP of Marketing

Burger King

Esteban Colón

CMO

Supermercados Econo

Idalis Montalvo

Marketing & Public Relations VP

Oriental Bank

Juan Carlos Pedreira

Partner / Digital Strategist

SBH Digital

María Elena Lampaya

Directora Ejecutiva

SME Puerto Rico

Marianela Monllor

Gerente General y Cofundadora

Dogs & Humans, LLC

Yara Márquez

Regional Manager - CAC

EKN Solutions