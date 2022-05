Alguna vez habremos escuchado a un vecino decir: “Oye, que parece que tengo un punto de diabetes, pero todavía no la tengo como tal”; o a algún familiar mencionar: “Aparentemente me estoy poniendo dulce, pero no tengo diabetes todavía”; o a algún compañero de trabajo explicar: “Me dicen que le estoy pisando los talones a la diabetes, pero ahora yo me pongo para mi número y me salgo de ahí”. En las mil formas de nuestro lenguaje cotidiano, buscamos expresiones para comunicar que nos han dicho que tenemos prediabetes. Pero ¿qué tanto conocemos sobre las implicaciones y la gran oportunidad que representa?

El término prediabetes se refiere a un estado anormal del procesamiento de las azúcares o los carbohidratos en nuestro cuerpo, a pesar de que aún no se cumpla con los criterios de diagnóstico para la diabetes. En esta, nuestro cuerpo responde menos a la acción de la insulina producida por el páncreas, el cual es responsable de facilitar la salida del azúcar en la sangre para que entre a las células como combustible (mecanismo de enfermedad asociado a la Diabetes Tipo 2). Esto podría verse reflejado en nuestros resultados de pruebas de laboratorio como elevaciones sutiles de los niveles de azúcar.

La doctora Carmen Rivera Anaya es endocrinóloga. ( Shuministrada )

¿Cuán prevalentes son la diabetes y la prediabetes?

Reportes de la Organización Mundial de la Salud reseñan que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes.(i) Por su parte, datos del Sistema de Vigilancia y Factores de Riesgo, disponibles en la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), arrojan que Puerto Rico posee una prevalencia de 15.8%, siendo mayor a la de Estados Unidos continentales (10.5%).(i)i Del mismo modo, se estima que más de un tercio de la población estadounidense tiene prediabetes.(iii)

¿Por qué es importante el detectar la prediabetes?

Tal vez sea el tema sobre las posibles complicaciones de la diabetes, acerca de lo que más hayamos escuchado a través de los años: que es capaz de causar afectación visual, compromiso del funcionamiento del riñón, neuropatías asociadas a la formación de úlceras e infecciones, es la primera causa de amputaciones no traumáticas en extremidades inferiores y riesgos cardiovasculares mayores a los de la población en general. Por tanto, aún cuando la diabetes pueda ser una enfermedad controlable, nos sobran razones para querer ganarle la carrera.

Cabe señalar que existen varios tipos de diabetes y no todos son prevenibles, aunque sí puedan obtenerse grandes beneficios de la adopción de estilos de vida saludables. Un ejemplo es la diabetes tipo 1, considerada una condición autoinmune asociada a factores genéticos, en la que el sistema inmunológico ataca, por error, el área del páncreas donde se produce la insulina, requiriendo, por tanto, la administración de esta para sostener la vida. Es el tipo de diabetes más común en la niñez, pero sabemos que puede ser diagnosticada en la adultez.(vi)

Comúnmente, se presenta de modo súbito y acompañada del desarrollo de síntomas que requieren pronta evaluación en una sala de emergencias. Sin embargo, la presentación y el modo de progresión de la diabetes de índole autoinmune puede variar en algunos casos, por lo que siempre se recomienda discutir el historial de salud, el historial familiar, el surgimiento de síntomas y los resultados de las pruebas de laboratorio con el médico.

Por otro lado, la diabetes tipo 2 abarca aproximadamente a un 95% de los pacientes diagnosticados con diabetes.(iv) Es importante comprender que no se espera que desarrollemos diabetes tipo 2 “de un día para otro.” Es un proceso que conlleva un conglomerado de cambios metabólicos que no siempre son evidentes para el paciente y, en este proceso, la prediabetes es considerada la antesala a la aparición de la diabetes tipo 2.

Aparte de ser un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, la comunidad científica reconoce la asociación de la prediabetes con el aumento de peso, la disminución en la capacidad de producción de insulina del páncreas, desórdenes como accidentes cerebrovasculares, la enfermedad vascular periferal y hasta una prevalencia tres veces mayor de infarto al miocardio no reconocido, en comparación con aquellos sin intolerancia la glucosa. (v)

La buena noticia es que aunque la prediabetes no es un estado inocuo o inofensivo, sí pudiera ser reversible.

¿Quiénes son candidatos para el cernimiento de la diabetes y la prediabetes?

Adultos con sobrepeso u obesidad (índice de masa corporal igual o mayor que 25kg/m2), que tengan al menos uno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión, enfermedad cardiovascular, HDL (llamado “colesterol bueno”) menor que 35 mg/dL, triglicéridos mayor que 250 mg/mL, tener un familiar de primer grado con diabetes (por ejemplo, madre, padre, hermanos, hijos); ser africano americano, hispano/latino, nativo americano, asiático americano o de las islas del Pacífico; sedentarismo o inactividad física; condición de ovarios poliquísticos; y manifestaciones asociadas con la resistencia a la insulina como la acantosis nigricans, entre otras.

Historial médico de diabetes gestacional (quienes deben realizase la prueba como mínimo, cada 3 años y de por vida)

Personas a quienes ya se les haya detectado prediabetes (quienes deben conducir cernimiento cada año).

Toda aquella persona mayor de 35 años

Personas con VIH



¿Qué pruebas puede recomendar tu médico para detectar la prediabetes?*

La Asociación Americana de Diabetes ha recomendado las siguientes pruebas y criterios:vi -Prueba de glucosa en sangre en ayuna con un resultado de 100 a 125 mg/dL-Un valor de 140 a 199 mg/dL de glucosa en sangre como resultado de una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas en la que el paciente haya ingerido un líquido que contenga 75g de glucola (usualmente provisto en donde se realiza la prueba de laboratorio) -Prueba de hemoglobina glucosilada con resultado entre 5.7 a 6.4%. Este valor representa un promedio del control de su azúcar en la sangre durante los últimos tres meses, aproximadamente.

*Usualmente, se requiere que dos de estas pruebas sean positivas para poder considerarse prediabetes. A continuación, compara los parámetros considerados para la detección de la prediabetes y los correspondientes al diagnóstico de diabetes:

Glucosa en ayunas

Prediabetes 100 a 125 mg/dL

Diabetes Igual o mayor a 126 mg/dL

Prueba de tolerancia de 2 horas

Prediabetes 140 a 199 mg/dL

Diabetes Igual o mayor a 200 mg/dL

A1c

Prediabetes 5.7 a 6.4%

Diabetes Igual o mayor a 6.5%

(Nota: Usualmente, se requieren que dos de estas pruebas sean positivas para detección o diagnóstico.)

¿Cuáles son las recomendaciones para abordar la prediabetes?

1. Cambios de estilos de vida

Generalmente reconocidas como las primeras herramientas a considerar, y tal vez de las más poderosas, estas intervenciones pueden ayudarnos a perder peso no deseado y por consiguiente, disminuir la resistencia a la insulina, entre otros. Estudios demuestran que una pérdida de 5 a 10% de nuestro peso puede resultar en beneficios significativos.

Modificación nutricional saludable: evaluación con Nutricionista para recomendaciones relacionadas a nuestros hábitos alimentarios.

Actividad física:† se recomienda un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico a una intensidad moderada. La intensidad moderada es aquella que experimentamos cuando caminamos con rapidez (por ejemplo, brisk walking). Por otro lado, esos 150 minutos pueden ser organizados como: 30 minutos de ejercicio 5 días a la semana, o como 50 minutos en días alternos (“un día sí y un día no”) en tres días de la semana. Los expertos recomiendan no dejar más de 2 días de descanso entre días de ejercicio. Puede considerarse además, la adición de ejercicios de resistencia a este régimen.

†Es de suma importancia que corrobores con tus servicios médicos si existe alguna contraindicación o precaución a tomar antes de comenzar una rutina de ejercicios.

2. Intervención farmacológica

Puede ser considerada, dependiendo el perfil específico del paciente. Estudios han demostrado que la utilización del Metformin ha ayudado a reducir la tasa de progresión a diabetes comparado con placebo, especialmente en personas con obesidad y en quienes tienen historial de diabetes gestacional.

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la diabetes tipo 2 pueda ser retrasable o prevenible, ciertamente, nos hace pensar que el diagnóstico de prediabetes representa una gran oportunidad.(vii)

¿Quisieras saber si estas a riesgo de tener prediabetes?

Te invito a que realicemos las pruebas de la Asociación Americana de Diabetes para determinar si estamos a riesgo de Prediabetes y Diabetes:

-Prueba cibernética de 60 segundos: https://www.diabetes.org/risk-test

-Prueba manual en inglés y español: http://main.diabetes.org/dorg/PDFs/risk-test-paper-version.pdf

Formemos equipo con nuestros médicos y profesionales de la salud, eduquémonos para combatir la diabetes en un frente unido. Siendo Endocrinóloga, madre con historial de diabetes gestacional e interaccionando con mis pacientes día a día, me reitero en que no solo queremos saber qué es la prediabetes, ¡queremos actuar! Por nuestra calidad de vida, vale la pena.

La autora es endocrinóloga con oficina en Metro Pavía Clinic Cupey, Carretera 199 Km 0.3, en San Juan. Para información, llama al 787-244-2778 o al 787-302-5100.