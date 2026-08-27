Prioriza tu salud en tiempos de emergencia
No suspender los medicamentos recetados y extremar las medidas de higiene personal son medidas fundamentales para evitar las complicaciones y enfermedades
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La preparación para emergencias va más allá de reforzar la estructura física que alberga la convivencia familiar; también deben considerarse otros aspectos fundamentales que garanticen su bienestar.
Para lograrlo, es necesario diseñar un plan que se ajuste a las necesidades de cada familia, el cual se pueda utilizar en la temporada de huracanes u otras situaciones que amenacen la vida y seguridad, tales como terremotos, incendios, sequía y cualquier evento que altere la cotidianeidad.
Uno de los temas urgentes que debe integrarse en los planes de contingencia es todo aquello que responda a la prevención de enfermedades, almacenamiento de medicamentos e higiene personal, entre otros elementos relacionados con la salud humana.
¿Qué debes saber sobre los medicamentos en una emergencia?
- Conserva una lista de los medicamentos diarios o de mantenimiento.
- Asegúrate de contar con un suplido de medicamentos para los próximos 30 días.
- Coloca los frascos o paquetes de medicamentos en recipientes herméticos.
- Identifica un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, en donde puedas almacenar los medicamentos.
- Utiliza una nevera portátil y compresas de hielo para guardar los medicamentos que requieran refrigeración, entre estos, insulina, antibióticos o remedios inyectables
- Incluye medicamentos para la tos y el resfriado y, medicamentos personales que no necesitan refrigeración.
Productos de higiene personal que no deben faltar
- Jabón
- Pasta y cepillo de dientes
- Champú
- Peinilla
- Productos femeninos, tales como toallas sanitarias o tampones
- Mascarillas faciales
- Guantes
- Papel higiénico o toallitas húmedas
- Desinfectante de manos
- Toallas de mano
- Para los bebés e infantes: pañales desechables, pomada , toallitas húmedas, jabón sin olor y papel higiénico
Incluye en el botiquín de primeros auxilios
- Gazas o vendas
- Cinta adhesiva
- Alcohol
- Desinfectante para manos
- Pomada antibacterial
- Vaselina u otro lubricante
- Ungüento antibiótico
- Solución para lavarse los ojos
- Agua oxigenada
- Tijeras y pinzas pequeñas
- Mascarilla quirúrgica
- Termómetro
- Bolas o hisopos de algodón
Cómo prevenir enfermedades durante y después de una emergencia
- Consume agua de manera segura, ya sea embotellada, hervida durante, al menos, 3 minutos, o utiliza un filtro que en su etiqueta indique que elimina los parásitos.
- Puedes desinfectar el agua agregando 8 gotas de cloro casero líquido sin olor, con una concentración de 5 a 8.5 % de hipoclorito por galón de agua.
- Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos o utiliza un desinfectante con, al menos, 60 % de alcohol. Repite el ejercicio al manipular y cocinar los alimentos y antes de comer.
- Lava tus manos cada vez que estornudas, usas el baño o cambias el pañal de un infante o adulto mayor.
- Presta atención a las recomendaciones por parte de las autoridades para el uso del agua potable.
- Si utilizas agua no potable para el aseo personal, deberás asegurarte de que esté limpia. Además, ten cuidado de no tragarla y evita que caiga en tus ojos.
- Usa únicamente agua potable para lavarte los dientes.
- Toda herida debe estar limpia y cubierta con vendajes o curitas a prueba de agua u otro tipo de material que evite la entrada de agua.
- Mantén limpias las áreas de comer y preparar alimentos, además de los baños.
- Cambia y desecha los pañales de manera segura.
- Almacena agua en recipientes limpios y que tengan tapa.
- Ventila las áreas y no dejes que entren moscas, mosquitos o roedores.
- Evita caminar descalzo por los escombros, cristales o contaminantes en el suelo.
- Mantén la basura en recipientes con tapa.
- Aleja los zafacones de tu vivienda.
- Vacía, lava o tapa cualquier objeto que acumule agua, entre estos, gomas de carros, cubetas, tiestos, juguetes, piscinas, zafacones, bebederos de aves y otras mascotas, entre otros, para evitar la creación de criaderos de mosquitos.
- Usa repelente y ropa que te proteja de picaduras.
- No camines, bañes, nades, ni sumerjas la cabeza o tragues agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar contaminado con orina de animales.
Fuentes: Departamento de Salud de Puerto Rico, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)y MedlinePlus de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
La recopilación de este contenido estuvo a cargo de la autora quien es periodista colaboradora de Suplementos.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.