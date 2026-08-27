La preparación para emergencias va más allá de reforzar la estructura física que alberga la convivencia familiar; también deben considerarse otros aspectos fundamentales que garanticen su bienestar.

Para lograrlo, es necesario diseñar un plan que se ajuste a las necesidades de cada familia, el cual se pueda utilizar en la temporada de huracanes u otras situaciones que amenacen la vida y seguridad, tales como terremotos, incendios, sequía y cualquier evento que altere la cotidianeidad.

Uno de los temas urgentes que debe integrarse en los planes de contingencia es todo aquello que responda a la prevención de enfermedades, almacenamiento de medicamentos e higiene personal, entre otros elementos relacionados con la salud humana.

¿Qué debes saber sobre los medicamentos en una emergencia?

  • Conserva una lista de los medicamentos diarios o de mantenimiento.
  • Asegúrate de contar con un suplido de medicamentos para los próximos 30 días.
  • Coloca los frascos o paquetes de medicamentos en recipientes herméticos.
  • Identifica un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, en donde puedas almacenar los medicamentos.
  • Utiliza una nevera portátil y compresas de hielo para guardar los medicamentos que requieran refrigeración, entre estos, insulina, antibióticos o remedios inyectables
  • Incluye medicamentos para la tos y el resfriado y, medicamentos personales que no necesitan refrigeración.

Productos de higiene personal que no deben faltar

  • Jabón
  • Pasta y cepillo de dientes
  • Champú
  • Peinilla
  • Productos femeninos, tales como toallas sanitarias o tampones
  • Mascarillas faciales
  • Guantes
  • Papel higiénico o toallitas húmedas
  • Desinfectante de manos
  • Toallas de mano
  • Para los bebés e infantes: pañales desechables, pomada , toallitas húmedas, jabón sin olor y papel higiénico

Incluye en el botiquín de primeros auxilios

  • Gazas o vendas
  • Cinta adhesiva
  • Alcohol
  • Desinfectante para manos
  • Pomada antibacterial
  • Vaselina u otro lubricante
  • Ungüento antibiótico
  • Solución para lavarse los ojos
  • Agua oxigenada
  • Tijeras y pinzas pequeñas
  • Mascarilla quirúrgica
  • Termómetro
  • Bolas o hisopos de algodón

Cómo prevenir enfermedades durante y después de una emergencia

  • Consume agua de manera segura, ya sea embotellada, hervida durante, al menos, 3 minutos, o utiliza un filtro que en su etiqueta indique que elimina los parásitos.
  • Puedes desinfectar el agua agregando 8 gotas de cloro casero líquido sin olor, con una concentración de 5 a 8.5 % de hipoclorito por galón de agua.
  • Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos o utiliza un desinfectante con, al menos, 60 % de alcohol. Repite el ejercicio al manipular y cocinar los alimentos y antes de comer.
  • Lava tus manos cada vez que estornudas, usas el baño o cambias el pañal de un infante o adulto mayor.
  • Presta atención a las recomendaciones por parte de las autoridades para el uso del agua potable.
  • Si utilizas agua no potable para el aseo personal, deberás asegurarte de que esté limpia. Además, ten cuidado de no tragarla y evita que caiga en tus ojos.
  • Usa únicamente agua potable para lavarte los dientes.
  • Toda herida debe estar limpia y cubierta con vendajes o curitas a prueba de agua u otro tipo de material que evite la entrada de agua.
  • Mantén limpias las áreas de comer y preparar alimentos, además de los baños.
  • Cambia y desecha los pañales de manera segura.
  • Almacena agua en recipientes limpios y que tengan tapa.
  • Ventila las áreas y no dejes que entren moscas, mosquitos o roedores.
  • Evita caminar descalzo por los escombros, cristales o contaminantes en el suelo.
  • Mantén la basura en recipientes con tapa.
  • Aleja los zafacones de tu vivienda.
  • Vacía, lava o tapa cualquier objeto que acumule agua, entre estos, gomas de carros, cubetas, tiestos, juguetes, piscinas, zafacones, bebederos de aves y otras mascotas, entre otros, para evitar la creación de criaderos de mosquitos.
  • Usa repelente y ropa que te proteja de picaduras.
  • No camines, bañes, nades, ni sumerjas la cabeza o tragues agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar contaminado con orina de animales.

Fuentes: Departamento de Salud de Puerto Rico, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)y MedlinePlus de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)

La recopilación de este contenido estuvo a cargo de la autora quien es periodista colaboradora de Suplementos.