Cuando el huracán sale del país, comienzan las labores de recuperación, entre ellas la limpieza y el manejo de escombros. Pero proteger tu seguridad inicia en los preparativos.

“Los residentes pueden aportar en mantener los patios en excelentes condiciones”, afirmó la directora de la Comisión de Manejo de Riesgos, Emergencias y Desastres, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Hanna Rodríguez Morales. Y enfatizó en la responsabilidad individual para el beneficio colectivo.

De esta manera, la ingeniera hizo las siguientes recomendaciones.

Antes

Recoge los objetos que se encuentran en áreas exteriores y que pueden representar un peligro, y muévelos a un sitio seguro. Remueve cualquier escombro vegetativo para que el servicio de recogido de residuos pueda llevárselo. Infórmate sobre cómo segregar (separar) los residuos.

Almacena los productos que representan un riesgo como los químicos en un lugar bajo techo en un área interior con buena ventilación y a buen resguardo.

Evita la compra excesiva de comida que pueda dañarse a falta de energía eléctrica.

Después

Ten cuidado con las áreas inundadas y las aguas posiblemente contaminadas, así como con los residuos vegetativos que obstruyen los caminos.

Al salir de tu casa, utiliza zapatos cerrados y evita pasar por lugares de riesgo potencial.

Coloca los residuos de manera organizada para facilitar su recogido.

Infórmate sobre qué hacer con los residuos electrónicos. Hay espacios dirigidos a la disposición adecuada de estos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan que uses el equipo correcto antes de limpiar escombros y basura. Este incluye —pero no se limita a— casco, gafas protectoras, pantalones largos y guantes gruesos de trabajo. También, alertan que no muevas objetos pesados sin ayuda y que, a la hora de limpiar alcantarillados, utilices botas y guantes de goma.

Si tienes dudas sobre la seguridad de la infraestructura de tu casa, ve a un lugar protegido hasta que se haya certificado que es segura.