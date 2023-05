Nuestra piel contiene un 70 % de agua, es por eso que, para tener una piel que luzca luminosa y saludable, necesitas mantenerla bien hidratada por lo que seleccionar una loción humectante apropiada es el primer paso.

“Yo veo la piel como una pared de ladrillos o de bloques. Esa pared regular, si no la mantienes, no la empañetas y no la pintas, entra el agua y te la daña. La piel es igual; mientras mejor mantengas esa barrera con humectantes, más estable es. Pero, si esa piel no está íntegra y humectada, no está protegida y entran cosas que te pueden hacer daño”, explicó el doctor Fitzgeraldo Sánchez, dermatólogo especialista en dermatopatología.

Cuando esa “pared” que nos recubre todo el cuerpo, y que es nuestro órgano más grande no está integra por falta de hidratación, se puede ver afectada por alérgenos y sustancias tóxicas que la irritan.

“Es, entonces, cuando te empieza a picar la piel, te rascas y sigues rompiendo esa barrera”, sostuvo el doctor.

No obstante, la edad y la exposición al sol también pueden provocar que la piel se deshidrate.

“El tiempo y la edad hacen que a la piel se le haga difícil mantener su integridad. Por eso hay que humectarla más. Vemos que la piel de bebé es diferente a la de adulto porque es alta en unos tipos de grasa que la mantienen íntegra. Cuando la persona está mayor como, por ejemplo, cuando las mujeres entran a la menopausia, empiezan a perder esa elasticidad que tienen en su juventud, ya sea por el daño solar o por los cambios hormonales”, señaló el dermatólogo.

Una de las primeras señales que muestra que una piel carece de hidratación es el cambio de color y de textura. Esto suele ocurrir, mayormente, en las áreas de flexión, o sea, donde se flexiona o se dobla nuestro cuerpo.

“La textura es un poco más áspera, rojiza y puede tornarse violeta, si la persona se ha rascado mucho esa zona, que usualmente son las áreas de flexión como el área antecubital (al interior del codo) y la parte de atrás de la rodilla. Por eso es que, cuando da dermatitis atópica, esas son las áreas que más sensitivas están porque se mueven mucho y hay mucha fricción”, señaló el galeno, quien también mencionó la cara, los brazos y el cuello como otras áreas donde suelen presentarse “las alergias y la hipersensibilidad más rápido”.

Esa falta de hidratación puede traer como consecuencias infecciones como eczema o dermatitis atópica.

“Estas son condiciones de inflamación de la piel que entran en el ciclo de pica y rasca, rasca y pica. También, se pueden crear infecciones superficiales de la piel que se llaman impétigos y, eventualmente, infecciones más severas como úlceras”, destacó el doctor Sánchez.

Para evitar llegar a este punto, o para tratar de revertir la falta de hidratación, es necesario saber elegir una loción humectante.

“Los componentes que deben tener estas lociones son de hidratación como la ceramida, porque eso penetra muy bien la piel y restablece su barrera. Para pieles con eczemas y que están levemente rojizas, pueden usar también las cremas que tienen ceramida”, recomendó el dermatólogo.

En el caso de las pieles que ya tengan fisuras por la falta de hidratación, el médico recomienda “los ungüentos como la vaselina, que tiene petrolato, y [productos como] Eucerin o Aquaphor”.

Aquellas personas que van entrando en edad, sobre todo las mujeres que, con el paso del tiempo, van perdiendo la densidad por los cambios hormonales, el doctor sugirió “utilizar cremas que sean altas en componentes como ácido hialurónico y grasas como formulaciones de petrolato porque así se mantiene más la humedad”.

Para pacientes con diabetes, Sánchez recomendó el uso de cremas más densas como los ungüentos.

Sin embargo, para que las cremas hidratantes logren su propósito, es necesario hacer la aplicación correcta. Para esto, el dermatólogo recomendó que se apliquen justo después de bañarse.

“Ese es el mejor momento de hidratar la piel porque, en ese momento, [la persona] tiene los poros abiertos y la humedad de la bañera ayuda a que absorba mejor esas cremas. Pero, es importante que, al bañarse, no se usen jabones con antibióticos o muchos olores y fragancias porque tienden a irritar más la piel”, aclaró el médico.

Asimismo, la cantidad de aplicaciones de las cremas hidratantes suelen ser diferentes, según la edad y condición de la piel. Esto puede ser determinante a la hora de lograr buenos resultados.

“Cuando vas envejeciendo, aumenta el número de veces que tienes que aplicarte las cremas humectantes. Te la aplicas una vez al día cuando eres joven; cuando tienes de 60 a 70 años son entre dos y tres veces; y, cuando pasas de los 70, necesitas de tres a cuatro veces porque, cuando la piel envejece, va perdiendo su integridad y el potencial para mantenerse íntegra, además de que va acumulando daño solar”, puntualizó Sánchez.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.