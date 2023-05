Ante un alza en las incidencias de condiciones neurológicas y cardiovasculares en Puerto Rico, sobresaltan unas fluctuaciones importantes en el perfil del paciente promedio en comparación a épocas anteriores.

Mientras que hace 20 años, las personas de edad avanzada dominaban los índices de padecimientos y tratamientos de síntomas de derrames o strokes, expertos han levantado preocupaciones respecto a la nueva ola de pacientes jóvenes que se presentan a los hospitales en necesidad de una intervención de emergencia por situaciones de esta índole.

Para el doctor Ulises Nobo, neurocirujano en el Hospital Menonita de Caguas, este aumento se debe a una serie de factores entre los cuales se destacan “el problema de educación que tenemos en Puerto Rico sobre los síntomas de un stroke, la presencia de factores de riesgo que tienen muchos jóvenes sin saberlo, y el estilo de vida que pueden llevar”, acertó. A estos efectos, el doctor Nobo, quien cuenta con más de 20 años en la práctica, enfatizó la urgencia de emprender campañas robustas de identificación y prevención de strokes dirigidas a las personas menores de 40 años, ya que al “ser jóvenes, no estás pensando que ese tipo de evento te pueda pasar a ti”, señaló el médico, haciendo alusión a la importancia de que toda persona, sin distinción de edad, cumpla con sus citas médicas de manera periódica y constante, sobre todo a sabiendas de algún historial hereditario que pudiera colocarla entre los grupos de riesgo.

Según abordó, existen una serie de condiciones asociadas a la predisposición de eventos neurológicos como los strokes entre las cuales mencionó la presión alta, la diabetes, la obesidad, el colesterol alto, el uso continuo de narcóticos y alcohol, y el sedentarismo. Entre estas destacó la presión alta como uno de los indicativos principales para anticipar y prevenir estos padecimientos, puesto que, “pueden vivir con nosotros por años, sin darnos cuenta y sin saber que tenemos una condición que nos está lastimando”, indicó Nobo.

Por otra parte, el doctor instó a las personas a darse la tarea de estudiar los síntomas de los derrames para actuar de manera oportuna, pues, contrario a la noción compartida por muchos de que los strokes suelen acompañarse de mucho dolor o malestar, este no necesariamente es el caso. “Se manifiestan de forma abrupta, no tienen aviso previo… el paciente podrá notar pérdida de fuerza de un lado, dificultad para hablar, pérdida de visión, dolor de cabeza súbito y agudo, un mareo o cualquier combinación de estas”, explicó Nobo, para agregar que esto pudiera provocar que una persona ajena a esta información se vea engañada bajo la impresión de que lo sucedido “no es serio porque no me duele… pero aunque no duela, si tienes cualquiera de estos síntomas tienes que ir al hospital enseguida para poder evaluar el impacto del evento”, añadió.

Parte de la prevención y el tratamiento de los strokes, así como de otras condiciones neurológicas, dependen de un sistema salubre capacitado para atender con agilidad estos eventos de inmediato. Según el cirujano, esta responsabilidad recae sobre todos los actores en la cadena de eventos que

conlleva intervenir médicamente en escenarios afines como las ambulancias, los centros y hospitales con instalaciones apropiadas para mitigar daños, así como médicos especialistas que puedan incidir ante un cuadro clínico con complicaciones neurológicas. A juicio del doctor Nobo, en Puerto Rico existe una crisis médica que se traduce en “falta de centros que puedan manejar este tipo de pacientes, insuficiencia de neurólogos que puedan hacer guardia y planes médicos cada vez más restrictivos”, todo lo cual puede impactar negativamente un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado.

No obstante, admitió que la telemedicina ha ayudado a navegar lagunas en el sistema, por vía de teleconsultas en vivo con especialistas de otras partes del archipiélago, ya que cuenta con acceso directo al paciente y permite compartir experiencias y ayudar a otros a tomar decisiones al momento.

Si bien los strokes afectan a toda persona, existen ciertos ajustes en hábitos que pueden ayudar significativamente a prevenirlos desde la comodidad del hogar. Entre ellos, el doctor Nobo sumó el monitoreo de la presión a través de “máquinas portátiles que pueden tener en el hogar para verificar la presión”, así como “cumplir con las citas o chequeos anuales, si tienes un familiar cercano con cualquiera de las condiciones de riesgo; tomarse los medicamentos cuando aplique y hacer ajustes en el estilo de vida como el ejercicio y una alimentación saludable”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.