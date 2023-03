Rescatar el crecimiento del país desde la educación y las especializaciones es la apuesta de empresas líderes y creadoras de programas de capacitación. First Bank, Selectos y CEMEX confirman que la voluntad, el compromiso y las alianzas colaborativas son herramientas infalibles para generar cambio, progreso e impacto social.

Desde sus respectivas industrias, estas empresas refuerzan las alternativas de desarrollo laboral y social con inversiones en programas que fomentan la capacitación de profesionales en áreas de gran demanda y necesidad en Puerto Rico.

CEMEX

CEMEX prepara a los participantes para manejar montacargas, cargadores frontales, retroexcavadoras y otras maquinarias. ( Suministrada )

De acuerdo con Jannice Jusino Cruz, coordinadora social de impacto CEMEX, la Academia de Formación Laboral CEMEX nació en el 2021, con el propósito de proveer a la comunidad puertorriqueña certificaciones y talleres para fomentar la empleabilidad y expandir sus habilidades en el campo laboral.

PUBLICIDAD

“Esto es posible, a través de las alianzas colaborativas que tenemos con los gremios, gobiernos, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. Ante las nuevas exigencias del mercado y la necesidad de fortalecer la mano de obra y el talento del país, decidimos agrupar bajo una misma sombrilla las certificaciones que ofrecemos”, informó Jusino. Las certificaciones actuales incluyen: montacargas, cargador frontal, retroexcavadora, plataforma elevadora y excavadora.

Las certificaciones están dirigidas a hombres y mujeres mayores de 18 años e incluyen una credencial. Para diciembre 2022, se habían certificado 791 participantes de los cuales 96 fueron mujeres, lo que permite que las mujeres se certifiquen en maquinaria pesada, un área que, generalmente, está dominada por los hombres. Incluso, Jusino resaltó que, en lo que va del año 2023, se han certificado 122 personas, de las cuales, 50 son mujeres. “Nos llena de mucha satisfacción y orgullo ver mujeres empoderadas, abriendo camino a otras mujeres y aportando para sacar adelante el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Esperamos duplicar este número para finales de año”.

Cabe destacar que, las certificaciones se adquieren en un solo día, entre teoría y práctica, en el Centro comunitario de CEMEX, en Ponce, y conllevan una aportación mínima de $40 por participante. No obstante, estos cursos oscilan entre los $125 y $500 en el mercado. La inversión permite a la persona sentirse parte de su progreso para abrirse paso en el camino de la empleabilidad.

La coordinadora reafirmó el compromiso de CEMEX y adelantó que esperan expandir la academia, incluso a otras industrias, para que las personas puedan certificarse, estar en ley y conseguir un empleo o mejorar en su empleo actual. Dentro de los logros, 251 participantes mejoraron las condiciones de trabajo y 59 consiguieron empleos. “Las estadísticas nos ayudan a medir los resultados y ver cómo lo que hacemos permite que la economía en Puerto Rico se mueva y que esas personas se queden trabajando en el país. También ayudamos a los participantes a mover los resumés para que sean contratados y, de esa manera, ir más allá de la certificación”, sostuvo Jusino.

PUBLICIDAD

El llamado es que, a través de alianzas, se permita recuperar la mano de obra. “Unirnos con un el objetivo de que la economía de Puerto Rico crezca, que las personas puedan conseguir trabajo y desarrollarse, así como aportar para ser parte de la solución”, exhortó. A su vez, confesó que, a nivel personal, se lleva mucho de las historias de los participantes y de las victorias que consiguen al vencer la discriminación o reincorporarse en el mundo laboral. Para conocer más sobre los cursos o separar tu espacio, puedes llamar al 939-969-2609, visitas cemexpuertorico.com o conectarte a través de las redes sociales.

Selectos

En colaboración con el Departamento de Educación, supermercados Selectos retomó la creación del Programa de Cortes y Confección de Carnes (tablajería). ( Suministrada )

De manera similar, Mayreg Rodríguez Vázquez, directora ejecutiva de supermercados Selectos, informó sobre cómo la necesidad de recursos de expertos en el corte y la preparación de carnes los llevó, en colaboración con el Departamento de Educación, a retomar la creación del Programa de Cortes y Confección de Carnes (tablajería), con una inversión inicial de $75 mil. De ahí, revisaron y modificaron el curso de tablajería que existía. Incluso, el recurso que ofrece el curso se recertificó en la Universidad de Mayagüez y se le ofreció la oportunidad al personal de las tiendas que quisiera crecer profesionalmente dentro de la industria para que se especializaran como carniceros. “Les dimos la oportunidad para que fueran adiestrarse en horas de trabajo y crear nuevos tablajeros en nuestras carnicerías. Ha sido bien interesante, porque nos unimos y otros supermercados también enviaron a sus empleados a estudiar, además, hay miembros de la comunidad en general”, mencionó. Actualmente, en la Escuela Vocacional Agrícola Soller, en Camuy, hay 42 personas certificándose por seis meses, 16 de estas son parte de los supermercados Selectos.

PUBLICIDAD

“Si queremos seguir promoviendo la seguridad alimentaria del país, para que se puedan criar más vacas, debemos tener quien las corte y el curso provee el servicio de aprendizaje de carnicería, una labor de alta demanda en un país donde nos gusta comer todo tipo de carnes”, explicó la ejecutiva.

Rodríguez describió la acogida como sorprenderte. “Es una profesión importante y necesaria dentro de la operación del supermercado y le dimos vida. Incluso, ya hay lista de espera para la segunda temporada, que comienza en agosto, y es un orgullo ser parte, junto con el Gobierno, de viabilizar que la gente pueda progresar”. La acogida los motivó a visualizar la apertura de más cursos, acorde con las necesidades actuales, como el corte y manejo de alimentos de mar.

De igual forma, esperan expandir el acceso al curso al área metropolitana. “Yo creo que la educación es importante y [también] en todas las alianzas que se puedan hacer para educar al país y educarnos en otras áreas. Regresar a las bases de la educación es necesario para rescatar los procesos de crecimiento. Esto hace que ganemos todos: ganan nuestra niñez, nuestros jóvenes y nuestra economía”, puntualizó Rodríguez.

First Bank

First Bank creó You First College Program, que incluye varios componentes, entre estos: educación, becas, internados y trabajo comunitario. ( Suministrada )

De igual forma, en el área del empresarismo, First Bank creó You First College Program que incluye varios componentes, entre estos: educación, becas, internados y trabajo comunitario. Dentro de ese programa, en alianza colaborativa con INprende, se adaptó la capacitación existente a nivel empresarial a una versión universitaria. “Lo que vemos recientemente en el sector empresarial de Puerto Rico es que han salido a flote muchas cosas nuevas, poder aportar y complementar a nivel de educación crea una línea de potenciales negocios que son una fuerza grande en la economía del país. El mundo está cambiando y queremos ayudar a estos jóvenes para que estén más capacitados y listos para este mundo cambiante”, sostuvo Ginoris López-Lay, vicepresidenta ejecutiva de planificación y gerencia estratégica de First Bank.

PUBLICIDAD

Según López-Lay, la iniciativa, que comenzó en octubre de 2022, ya logró impactar a 260 estudiantes con 904 horas educativas en tres capacitaciones, libres de costo. También se reconocen los cinco estudiantes que más se destacaron y se premian con un incentivo de $500 en una cuenta UNO de First Bank, lo que les sirve de base en la construcción de su plan empresarial.

Dentro de los datos de evaluación que se recopilaron sobre el programa, el 91 % de los estudiantes reportó satisfacción, un 82 % opinó que le ayudó en su carrera profesional y un 96 % lo encontró útil. Mientras tanto, el 100 % indicó que lo recomendarían a otro estudiante y un 74 % mostró interés en convertirse en emprendedores.

La vicepresidenta ejecutiva anunció que, como parte de You First Collage Program, este mes, se otorgarán las primeras becas. “Este es un compromiso del banco con la juventud; por eso, agrupamos alguna de las cosas que ya hacíamos para ensanchar ese crecimiento. Es importante para las corporaciones, poder desarrollarlos y que sean los futuros clientes que aporten a la economía”, informó.

De igual forma, López-Lay mostró satisfacción de poder contribuir a la juventud e hizo hincapié en que es una responsabilidad de todos y de ser un buen ciudadano corporativo. “Nos entusiasma ver a los jóvenes sedientos de recursos y oportunidades. Estamos colaborando con una juventud proactiva y vibrante. Estamos orgullosos de ellos y vamos a estar aquí para apoyarlos de manera constante y sonante”, aseguró. Para mantenerte informado, conéctate con las plataformas de redes sociales de First Bank o escribe a info@inprende.com.