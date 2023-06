Fundada en 1943 por Vicente Suárez Álvarez y dos socios, José Álvarez y Arcadio Suárez, V. Suárez Group es uno de los distribuidores más grandes de Puerto Rico, con un portafolio diversificado de productos en las categorías de bebidas, alimentos, artículos para el hogar, nutrición y mascotas.

Hoy, V. Suárez & Co. cuenta con más de 500 marcas lideres y sirve a más de 5,000 clientes. En el 2012 incursionó en el área de manufactura, adquiriendo Campofresco Corp., una empresa de fabricación de jugos y bebidas que produce sus propias marcas y también proporciona servicios de coempaque para marcas nacionales y locales.

Por los últimos años, la empresa V. Suárez & Co. ha mostrado los valores de su fundador, ética empresarial, compromiso con el trabajo y con su gente, así como la capacidad de adaptación a los cambios modificando estrategias sin sacrificar los principios.

“Tenemos la gran satisfacción de haber colaborado en el fortalecimiento de la economía de Puerto Rico y contar con cientos de manos puertorriqueñas que cada día trabajan con esmero para servir a nuestros clientes. Son, precisamente, nuestros empleados, suplidores y clientes los que cada día nos inspiran a buscar opciones vanguardistas, productos de calidad y a mejorar los servicios que ofrecemos. Gracias a ellos, un pedacito de V. Suárez & Co. está en cada hogar puertorriqueño, en la alacena, en la mesa, en las celebraciones familiares o en las fiestas de amigos. ¡A todos los que durante 80 años nos han permitido ser parte de sus vidas, GRACIAS!”, expresó Diego Suárez, CEO y Chairman of the Board de V. Suárez & Co.