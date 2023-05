La música y el baile son expresiones culturales que manifiestan la identidad de un país.

En Puerto Rico, la bomba, la plena y la salsa son los bailes sociales que, al ritmo vibrante de la percusión, le muestran al mundo cómo somos y nuestros orígenes. En el caso de la salsa, cuando se escucha esa clave —tan, tan, tan… tan tan— una energía singular recorre todo el cuerpo.

Liberadora del estrés y motor de la energía

Para la bailarina y maestra de baile Vivian Ayala, ser instrumento de enseñanza en este arte ha sido clave para lograr una vida balanceada y enfocada en el bienestar.

Con una amplia trayectoria como instructora y artista, es reconocida por sus pares y sus estudiantes, quienes no solo admiran su arte, sino también su carisma, seriedad en la ejecutoria y espontaneidad.

“En esta etapa, me siento más tranquila por los conocimientos adquiridos durante todos estos años y satisfecha por ver tantos estudiantes, e igualmente bailarines, lograr que sus sueños se conviertan en realidad”, comentó Ayala, quien fue discípula de Miguel Matos Chévere, conocido en el ambiente como Papito “Jala Jala”, y hoy se desempeña como maestra de baile en el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de San Juan y bailarina en el grupo folclórico Yubá Iré, donde danza al son de los ritmos afrocaribeños.

Y es que el baile no solo podría definirse como un entretenimiento, sino también como una vía para fomentar y mantener una buena salud.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sacar un tiempo para practicar la danza o el baile es una actividad saludable que fomenta la salud mental en las personas.

Bailar combina dos ejercicios que son de gran beneficio para la salud: los movimientos aérobicos y el soporte del peso, lo cual ofrece importantes beneficios:

Mejora la salud

Desarrolla músculos más fuertes

Ofrece una mejor coordinación y equilibrio

Fomenta la salud ósea

Reduce el riesgo de desarrollar demencia

Mejora la memoria

Reduce el estrés

Brinda más energía

Mejora el estado de ánimo

También ayuda a quemar calorías, característica que siempre se busca. En el caso de las calorías, se estima que, aproximadamente, el baile regular de salón logra que la persona queme alrededor de 260 calorías en una hora. Sin embargo, cuando son más intensos como en la disciplina que practica Ayala, se podrían llegar a quemar hasta 500 calorías.

El poder sanador de seguir las pasiones

Muchas personas sueñan con ganarse la vida, haciendo lo que más les gusta –ejecutando su pasión– y, para la experimentada artista, bailar salsa ha sido esa gran puerta que le ha permitido acumular experiencias que han enriquecido su vida.

“La salsa ha sido para mí el instrumento que me ha permitido viajar el mundo y ser sustento para mi familia. Además, esto se ha convertido en una labor social, [pues], a través del baile, logro que los estudiantes se distraigan, se alejen del ocio, socialicen, conociendo otras personas y, lo mejor, adquieren conocimientos sobre este baile tan maravilloso que es la salsa”, dijo. “Aunque, a veces, llegan con un poco de miedo e inseguridades, al finalizar el curso terminan con las destrezas que los guían a ser buenos bailadores de salsa”.

De hecho, la “maestra Vivian”, como muchos la llaman, es muy celosa con la enseñanza de las técnicas de la salsa, hacer conocer su historia y lograr que sus estudiantes las dominen. Esa es su mayor carta de presentación. Para esta salsera de corazón y de tradición, sus estudiantes son el motor que le dan fuerza y le permiten continuar con su ajetreada rutina.

Para mantenerse saludable y centrada, Ayala trata de descansar ocho horas y aprovecha las mañanas para caminar y relajarse, para luego ofrecer sus clases. Además, lleva un estilo de vida activo y saludable en el que combina la actividad física de clases con una alimentación balanceada.

Profesionalmente, en estos momentos ha redirigido sus conocimientos, enfocándose en ofrecer coaching para bailarines que compiten representando a Puerto Rico. Su objetivo primordial es lograr que ejecuten las técnicas del baile con maestría y que se conviertan en seres humanos holísticos dentro y fuera de la pista de baile.

Pícara y asertiva al hablar, Ayala ha logrado combinar su pasión para lograr un estilo de vida pleno de bienestar. Por ello, a través del baile, facilita que sus estudiantes logren ser buenos bailarines y que comprendan la importancia de mantener un balance en la vida entre lo que es la rutina diaria y la salud mental, y física.

Por ello, de los mayores consejos que puede ofrecer a todas las personas es que, no importa lo que deseen lograr, no se rindan, que lo sigan intentando hasta que lo logren… “¡Porque no hay mayor satisfacción que verlos lograr sus sueños!”, expresó con gran emoción.

La autora es periodista colaboradora con Suplementos.