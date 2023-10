La doctora Anna Di Marco es hematóloga-oncóloga en el Centro de Cáncer de la Mujer, en Ponce. ( Suministrada )

MITO: Usar desodorante en las axilas provoca cáncer de seno.

REALIDAD: No hay pruebas de que el uso de desodorantes o antiperspirantes causen cáncer de seno. Sí se ha encontrado una mayor cantidad de aluminio en los tejidos mamarios, pero esto no ha sido asociado a un aumento de cáncer de seno. Tampoco se ha probado que depilar o afeitar las axilas cause un mayor riesgo de padecer de cáncer de seno.

MITO: El cáncer de seno solo aparece en mujeres de edad media y avanzada.

REALIDAD: Después de la pubertad, las mujeres de todas las edades deben estar conscientes de la forma y textura de sus senos, y alertar a su médico de cualquier cambio o bulto en ellos. El riesgo de padecer cáncer de seno va aumentando con la edad. Alrededor de 5 % de los cánceres de seno surgen antes de los 30 años. Este hecho, muchas veces, está asociado a factores genéticos o historial familiar. Aunque la mayor parte de los diagnósticos se hacen después de los 60 años, se ha visto un aumento en el tipo de cáncer de seno más agresivo (triple negativo) en mujeres con menos de 50 años. La prueba de cernimiento a cualquier edad es la mamografía.

PUBLICIDAD

MITO: Todo diagnóstico de cáncer de seno se trata de la misma manera.

REALIDAD: Cada cáncer de seno tiene una biología diferente. Por este motivo, si tenemos a cinco mujeres de la misma edad, diagnosticadas el mismo día con cáncer de seno, la probabilidad es que cada una necesite un tratamiento diferente. Esto va a depender de los receptores presentes en el tumor (estrógeno, progesterona y HER2). También va a depender del tamaño del tumor al momento del diagnóstico. El oncólogo(a) debe tomar en consideración varios factores para decidir si la mujer empezará quimioterapia antes de la cirugía o después. Algunas mujeres que tienen una detección temprana y características de bajo riesgo en los estudios moleculares del tumor no necesitarán recibir quimioterapia. Después de la cirugía, si los tumores expresan estrógeno y progesterona, la mujer tendrá que tomar una pastilla por varios años (tamoxifeno, anastrozole, letrozole) para evitar el desarrollo de una recaída.

MITO: Los hombres no pueden desarrollar cáncer de mama.

REALIDAD: ¿Sabías que también los hombres tienen la glándula mamaria? La diferencia es que en pubertad no se desarrolla como en las mujeres. Alrededor de 2,500 hombres son diagnosticados con cáncer de pecho o tetilla en los Estado Unidos anualmente, y esta cifra incluye a Puerto Rico. Estos diagnósticos suelen hacerse en etapas más avanzadas ya que dependen de un síntoma y no hay pruebas rutinarias de cernimiento.

La autora es hematóloga-oncóloga en el Centro de Cáncer de la Mujer, en Ponce.